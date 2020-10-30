Мнение: О новых тревожных симптомах у Владимира Путина

30.10.2020, 6:10, Разное

Очередное явление Первого лица народу, транслировавшееся на многомиллионную аудиторию в прямом эфире, показало многое. Даже то, что оно, лицо, вероятно совсем не хотело бы показывать. Но современные #технологии действуют беспощадно. И с беспощадной же ясностью обнажают суть, вынося её на всеобщий суд…

Ну или хотя бы дают повод посудачить на досуге. Здесь, несмотря ни на какой технический прогресс, люди не меняются. Разве что «#новости» разносятся теперь не из уст в уста, как у предков, а через #интернет, соцсети и мессенджеры. Чему смартфоны, становящееся уже умнее своих обладателей, немало способствуют.

Итак, на инвестиционном форуме #ВТБ «Россия зовет!», который в этот раз прошёл в новомодном формате Zoom-вечеринки, российский президент Владимир #Путин был в меру бодр, не в меру весел, собран и деловит, неплохо подкован и хорошо подготовлен. Он много шутил, ещё больше обещал и ничуть не походил на человека, проводящего дни и ночи в секретном бункере под Сочи.

Но шила в мешке не утаишь, как ни старайся. На крупном плане было чётко видно, как предательски дрожали руки 68-летнего докладчика, когда он перекладывал бумажки со своей вступительной речью на форуме. И как сложно порой ему давался насыщенной инвестиционной терминологией заранее заготовленный текст, когда прочтение трудных слов рождало гримасы раздражения на загорелом лице Первого лица.

А вот это – вообще прелестно:

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Видимо, у Нацлидера что-то нервное…

Ну, кто рискнёт поставить ему #диагноз по видимым симптомам?