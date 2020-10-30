 

Высший совет правосудия уволил главу Государственной судебной администрации

30.10.2020, 6:05, Новости дня

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Зеновия Холоднюка с должности главы Государственной судебной администрации Украины. Холоднюка уволили по собственному желанию. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Высший совет правосудия 21 октября получил заявление Холоднюка о его увольнении с должности по собственному желанию, говорится в сообщении.

Холоднюк перестанет исполнять обязанности главы Государственной судебной администрации 30 октября.

Обязанности главы Государственной судебной администрации исполняет Людмила Гизатулина, об этом 22 октября сообщила “Судебно-юридическая газета”.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Холоднюку, а также главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти другим судьям. Им инкриминируют создание преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В частности, Холоднюк через ОАСК пытался препятствовать назначению победителя конкурса на должность главы Госсудебной администрации, чтобы сохранить должность, считают следователи.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Срок расследования дела истекает 17 января 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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