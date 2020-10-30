Эксперты назвали ключевые ошибки в уходе за собой

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30.10.2020, 5:55, Разное

Эксперты рассказали, какие ключевые ошибки женщины допускают в уходе за собой. По словам косметолога Ирина Бранчуковой и стоматолога Александра Керимова, большинство советов, которые дают бьюти-блогеры, являются неправильными.
Специалисты провели анализ привычек при уходе за внешностью, в ходе которого заметили, что большой популярностью в Сети пользуются «хоум-маски» для лица. Как считают медики, самодельные средства нередко смывают защитный слой кожи, поэтому она становится еще более чувствительной. Не рекомендуется часто пользоваться косметикой из аптеки. Она может применяться только по предписанию доктора.

Еще одна ошибка заключается в путанице с порядком ухода за кожей лица. Летом в первой половине она нуждается в увлажнении, а вечером – в питании. Зимой ситуация является совершенно обратной.

Как считает Ирина Барчукова, девушки не должны бояться идти к врачу, если это необходимо. Также она напомнила о важности нанесения даже в холодное время года кремов с SPF-защитой.

Александра Керимова заявила, что для предотвращения проблем с зубами нужно посещать стоматолога раз в полгода. К тому же большинство людей неправильно чистят их. Процедуру стоит проводить после употребления пищи утром и вечером. К повреждению десен может привести косметическое отбеливание в салонах красоты. Перед проведением данной процедуры нужна консультация врача.



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