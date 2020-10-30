 

Почему Путин отказался поддержать Тихановскую

30.10.2020, 5:43, Разное

После президентских выборов в Белоруссии перед Владимиром Путиным стоял выбор между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской, объявившей себя победительницей, отметил эксперт. Проблема в том, уверен Алексей Зубец, что поддержка оппозиции вышла бы России боком.

Помочь Тихановской – поставить крест на интересах Москвы в соседней республике, заявил эксперт. Приход оппозиции к власти привел бы к социально-экономическому краху и политическому хаосу в Белоруссии – Кремль хочет этого меньше всего, пояснил аналитик.

“Поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет”, – сказал Зубец в интервью порталу “Украина.ру”.

При этом эксперт уверен, что в нынешнем виде режим Лукашенко обречен. Кремль настроен на нормализацию обстановки в Белоруссии и смену власти в стране через политические реформы, указал политолог.

Обстановка в Белоруссии вновь обострилась после окончания срока ультиматума Тихановской. Политик дала Лукашенко 13 дней, чтобы объявить об уходе в отставку. Также она потребовала освободить политзаключенных и прекратить насилие в отношении демонстрантов. Бывший кандидат в президенты призвала силовиков переходить на сторону народа.

В понедельник, 26 октября, ряд белорусских предприятий приостановили работу. Однако общенациональной забастовки не случилось.

В минувшее воскресенье в Минске прошел очередной марш оппозиции. Силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. СМИ сообщили о 160 задержанных.



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