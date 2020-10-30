У совершившего нападение в Ницце нашли нож, Коран и два телефона

30.10.2020, 5:35, Новости дня

Нож, Коран и два мобильных телефона нашли у совершившего нападение на прихожан в церкви Ниццы, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

«Были найден Коран, два телефона… и орудие преступления – нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается также, что внутри церкви была найдена сумка, оставленная злоумышленником, с его личными вещами. Как добавил прокурор, рядом с сумкой были обнаружены два ножа, которые не были использованы нападавшим.

Рикар подтвердил, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и мужчина. Речь идет о женщине 60 лет, у который было перерезано горло, она была практически обезглавлена, и мужчине 55 лет, которому были нанесены глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви.

Ранее стало известно, что совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса, который прибыл во Францию в начале октября. У нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста, родившегося в 1999 году.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.