В Пентагоне оценили угрозу российского гиперзвукового оружия

30.10.2020, 5:35, Новости дня

Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, сообщил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).

«Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала… Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)», – передает РИА «Новости» слова генерала со ссылкой на пресс пресс-службу Пентагона.

Как отметил Ванхерк, ядерная триада остается основой обороны, но «нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD». По его словам, оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно.

Он также добавил, что Пентагон «идет в правильном направлении», разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. По его словам, Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, заявления США о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе циничны на фоне предложения президента РФ Владимира Путина о взаимном моратории, Вашингтон создает предпосылки для нового ракетного кризиса в Европе.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон в случае надобности отправит в Европу гиперзвуковые ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве также выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».