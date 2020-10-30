В ресторанах РФ запретили курение кальянов и вейпов

30.10.2020, 5:35, Новости дня

Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с 30 октября, соответствующие поправки в «антитабачный закон» были приняты в конце июля.

Новый запрет вступает в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так сокращается в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Так, Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам – запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов, передает РИА «Новости».

Как заметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, что запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах – проблема, которая идет «параллельно коронавирусным ограничениям», наслаивается на них. «Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение», – сказал он.

По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности): сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов. «Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено», – отметил бизнес-омбудсмен.

Как в свою очередь сообщил ресторатор Тимур Ланский, кальяны – услуга, требующая специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий. «Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело – ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое – просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все», – сказал он.

По его словам, в кальянной отрасли задействованы сотни тысяч специалистов. «Кроме того, кальяны сейчас есть в 40-50% ресторанов и кафе. Для многих из них это 10-20% от дохода. А в условиях кризиса и пандемии эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву», – добавил Ланский.

Также ресторатор привел пример других стран, где помещения общепита, если позволяет площадь, делятся на курящие и некурящие зоны, и для таких ресторанов устанавливаются специальные требования к вентиляции и воздухообмену. «Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу», – заключил он.

Напомним, в конце мая в РФ предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Таким образом, положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могли войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию.

Так, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.

Кроме того, 22 июля Госдума приняла закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.