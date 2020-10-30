Moderna готовится к запуску своей вакцины от COVID-19

30.10.2020, 5:10, Разное



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Биотехнологический гигант Moderna Inc завершает финальные клинические испытания вакцины под названием мРНК-1273 с участием 30 000 добровольцев, сообщает Reuters. Промежуточные результаты будут озвучены во второй половине ноября. После представления данных о безопасности препарата Управлению по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) компания подаст заявку на разрешение для экстренного использования вакцины с 2021 года.

До конца года Moderna рассчитывает произвести не менее 20 миллионов доз вакцины, а в 2021 году — от 500 миллионов до 1 миллиарда доз. Компания также заявила о подписании соглашения с правительством США и рядом других стран о поставке препарата под руководством Всемирной организации здравоохранения.

«Если мы запустим нашу вакцину от COVID-19, 2021 год может стать переломным истории Moderna», – заявил исполнительный директор компании Стефан Бансел (Stephane Bancel).

Экспериментальная вакцина mRNA-1273, созданная специалистами Moderna Inc совместно с Национальным институтом здравоохранения США, содержит матричные РНК белков коронавируса, на которые организм реагирует выработкой «безвредного» белка, вызывающего иммунный ответ.

В конце июля стало известно, что компания намерена продавать вакцину по цене $25-30. Поскольку для прививки необходимы две дозы, курс будет стоить $50-60. Эта цена предусмотрена для США и других стран с высоким уровнем доходов, однако вряд ли она будет финальной, поскольку другие производители вакцины предлагают более выгодные цены.