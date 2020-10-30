 

Мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19. Он побеждал на выборах

30.10.2020, 3:55, Новости дня

Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

“Поступила трагическая весть. Вечером 29 октября от осложнений коронавирусной болезни умер городской глава Новгорода-Северского Олег Бондаренко. Пять лет он возглавлял город, поддержали его горожане и на выборах 2020 года”, – говорится в сообщении.

Главный врач областной больницы Андрей Жиденко сообщил Общественному, что у мэра была двухсторонняя пневмония и диагностирован COVID-19.

“Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких”, – сообщил Жиденко.

Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На выборах, которые состоялись в Украине 25 октября 2020 года, он опять баллотировался на этот пост от партии “Родной дом”, сообщается на сайте ЦИК. В комментарии Общественному 26 октября он рассказал, что победил на выборах (за него отдали голоса 2800 человек, за ближайшего соперника – 2000). 

28 октября стало известно, что от коронавируса умер городской голова Борисполя Анатолий Федорчук, который тоже побеждал на последних на выборах. 

В гражданской сети “Опора” напомнили, что в соответствии с Избирательным кодексом, если победитель выборов умер до вступления в должность, должны пройти новые выборы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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