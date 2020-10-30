Мнение: Зачем Лукашенко «штурмовые отряды»?

30.10.2020, 3:50, Разное

В среду глава МВД Беларуси Юрий Караев рассказал, как он «предан партии, правительству и лично тов. Лукашенко», заявил, что его задача «до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие», поведал, как был пресечен въезд в Беларусь «около тысячи иностранных инструкторов», и что силовики готовы применить боевое оружие против «диверсантов и террористов, когда все другие методы будут исчерпаны».

А уже в четверг Лукашенко уволил Караева.

Похоже, не поверил Лукашенко генералу.

Что интересно в увольнении генерала Караева? Уволить-то его Лукашенко уволил. Но далеко от себя не отпустил. Назначил помощником по Гродненской области. Одновременно отправлен в ссылку, помощником по Бресткой области генерал Валерий Вакульчик, бывший глава КГБ.

Похоже, что в Беларуси зрел «заговор генералов». Видимо, служивым тоже поднадоели выкрутасы Лукашенко, и пока тот не довел страну до пропасти, решили смести его и вязть власть в свои руки.

Но, видимо, информация о заговоре просочилась до Лукашенко. И он сработал на опережение.

О том, что Лукашенко не доверяет генералам, свидетельствует и его заявление о необходимости усиления «народных дружин». Вплоть до раздачи «дружинникам» оружия: «Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь», — заявил Лукашенко. Правда, добавил: «Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов».

На счет себя и своих домов Лукашенко откровенно слукавил. Если от кого и надо защищать себя и свои дома – это именно от силовиков. А вот Лукашенко, похоже, уже не верит, что «генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия» готовы защищать его дальнейщее прбывание во власти. Вот, видимо, и решил создать что-то наподобие нацистских Sturmabteilung….

Фотография отсюда