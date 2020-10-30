Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 2 с гибким экраном может выйти весной

30.10.2020, 3:45, Разное

В середине зимы текущего года Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip с гибким экраном. Новая раскладушка Galaxy Z Flip 2 может выйти на рынок весной 2021 года.

Об этом стало известно из заявления руководства Display Supply Chain Consultants, согласно которому Samsung планирует анонсировать Galaxy Z Flip 2 отдельно от девайсов серии Galaxy S21, дебют которой намечен на начало следующего года. Более точные сроки пока не называются, как и технические характеристики новой модификации раскладушки от южнокорейской корпорации.

Вышедший в этом году аппарат получил гибкий 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Dynamic AMOLED Infinity Flex и поддерживающий формат FHD+, разрешение дисплея составляет 2636 на 1080 точек. Внешний экран получит 1,1 дюймовую диагональ. Мощность и производительность при этом обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus с частотой до 2.96 Гигагерц, который дополняет модуль оперативной памяти емкостью 8 гигабайт. Объем встроенной памяти составляет 256 гигабайт. Основной блок камеры состоит из двух датчиков по 12 мегапикселей, фронтальный объектив 10-мегапиксельный и не оснащен вспышкой.

Относительно Galaxy Z Flip 2 инсайдеры сообщают, что в нем будет целый ряд важных изменений. Возможно, его внешний экран станет больше, а датчики камер получат более высокое разрешение и интеллектуальные возможности. Также ожидается наличие в аппарате более современных комплектующих и модема для работы в мобильных сетях пятого поколения.