Врач Сергиенко посоветовала россиянам зимой включить в рацион авокадо

30.10.2020, 3:45, Разное

Врач Марина Сергиенко посоветовала россиянам в зимнее время включить в рацион авокадо. Этот фрукт положительно скажется на укреплении иммунитета.

В составе авокадо присутствуют витамины D и Е, омега жиры. За счет данных элементов человек получает все необходимое в межсезонье, поэтому его иммунитет укрепляется. Употребление фрукта позволяет зарядиться энергией на весь день. Содержащиеся в нем полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, продлевают жизнь.

Рекомендуется есть фрукт в первой половине дня, поскольку в нем имеется довольно много калорий. За счет этого обеспечивается длительное ощущение сытости. Утром можно съесть тост с авокадо, маслом и красной рыбой.

В то же время, если имеются проблемы с печенью, то лучше отказаться от употребления авокадо и иных жирных продуктов. При выборе фрукта нужно посмотреть, имеются ли на нем затемнения. Их присутствие означает, что уже стартовал окислительный процесс, когда плод разлагается. Кроме того, нужно проверить выемку, откуда растет плодоножка: авокадо можно употреблять в пищу, если в данном месте присутствует желто-зеленый цвет.