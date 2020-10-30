 

«Его боялись даже в США»: В Китае вспомнили о бомбардировщике СССР с ядерной установкой

30.10.2020, 3:45, Разное

Пользователь китайского портала WeChat назвал советский самолет, представлявший для США максимальную угрозу. Бомбардировщик Ту-119 с ядерным реактором на борту опасались даже сбивать в воздухе, ведь это могло привести к мощному ядерному взрыву.
В Советском Союзе имелся уникальный бомбардировщик Ту-119. Он единственный в мире нес на себе ядерный реактор, что позволяло ему 80 раз без дозаправки облететь Землю. Кроме того, советские авиастроители полагали, что его не осмелятся сбивать в воздухе, поскольку повреждение ядерного реактора могло повлечь за собой катастрофические последствия.

Однако данный самолет так и не был принят на вооружение в СССР. Одна из главных причин заключалась в размере ядерного реактора. Советским инженерам не удалось его уменьшить. Кроме того, экипаж бомбардировщика Ту-119 мог получить серьезную дозу облучения. Также строительство подобной техники требовало колоссальных финансовых затрат. В итоге от использования потенциально непобедимого бомбардировщика решили отказаться.



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