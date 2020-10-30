Захарова назвала чушью заявления о «вмешательстве» РФ в выборы в США

30.10.2020, 3:25, Новости дня

Заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США – чушь; разобраться, кто стоит за всеми этими заявлениями, должны специалисты по черному пиару, а в целом тема перешла уже в разряд черного юмора, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

«Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется «российское вмешательство» и всем, что с этим связано», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге во Флориде поделился своей оценкой новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы. «Они обвиняют Россию… РФ принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» – сообщил он.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».