Вирусное цунами

30.10.2020, 3:10, Разное

Как европейские страны борются со второй волной коронавируса.

Вторая волна коронавируса накрыла Европу, все больше угрожая очередным тотальным локдауном. В этот раз от строгих мер не отказывается даже Швеция, которая в предыдущие месяцы старалась не останавливать жизнь в стране. Второй волне коронавируса министр здравоохранения и социальных дел Бельгии Фрэнк Ванденбрук дал название — цунами.

Рекордные цифры октября

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 21 октября зафиксирован третий в этом месяце суточный максимум по инфицированию коронавирусом в мире — 350 тысяч случаев.

Возглавляют список стран с наибольшим количеством заболевших с начала эпидемии по-прежнему США, Индия, Бразилия и Россия. Но по числу новых случаев инфицирования Европа вышла на первые позиции. За последние дни больше 20 тысяч заражений в сутки фиксировали во Франции и Великобритании, далее идут Чехия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

По данным глобального трекера ИА «Reuters» эти страны, а также Австрия, Словакия, Польша, Литва и Латвия находятся на пике заражения. Важно понимать, что речь идет только о лабораторно диагностированных случаях заражения.

На второй неделе октября выявлено втрое больше случаев инфицирования, чем на пике первой волны в марте.

При этом смертей зарегистрировано меньше. В мире начался новый период серьезных ограничений. 20 октября Ирландия первой из стран Европы ввела национальный карантин на 6 недель, следом за ней локдаун объявили в Чехии. Близки к такому решению Бельгия и Франция. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус попросил мировое сообщество с пониманием отнестись к новому этапу ограничений: «Я знаю, что все устали, но вирус продемонстрировал, что как только мы ослабляем бдительность, он может с головокружительной скоростью набрать силу и ставить под угрозу больницы и систему здравоохранения».

Бездомные на улицах Барселоны, где в связи с новой вспышкой заражений коронавирусом был введен комендантский час. Фото: ЕРА

Он также напомнил главные меры безопасности, которые следует соблюдать каждому: «Физическое дистанцирование, ношение масок, гигиена рук, безопасный кашель в изгиб локтя, недопущение массовых скоплений и общение с людьми на открытом воздухе там, где это возможно, а в тех случаях, когда вы должны находиться внутри помещений с другими людьми, — проветривание с помощью открытых окон и надлежащая вентиляция без рециркуляции воздуха».

В красной зоне

Локдаун любая страна сегодня воспринимает как крайнюю меру. Слишком велика нагрузка на экономику. «Мы не можем позволить себе второй волны, какая была весной, с такими последствиями», — заявила 14 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель, указав на бюджетный долг в 250 млрд. евро.

Не выдержит Германия — не выдержит и Евросоюз, пишут финансисты.

По данным The Financial Times, совокупный дефицит бюджетов 19 стран-членов еврозоны в 2020 году приблизится к 1 трлн. евро (в 10 раз больше, чем в прошлом году) из-за расходов государств на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Решения о втором карантине государства откладывают. Стараются не закрывать школы, в особенности начальные классы. Первый локдаун показал, что эффективно учиться дома не получается. Родители разрываются между необходимостью заработать и учить детей. На сегодня в некоторых странах объявлены осенние каникулы, есть решения и о переходе на дистанционное обучение, но, в основном, в отношении старшеклассников и студентов вузов.

Учительница проводит дистанционный урок, Бельгия. Фото: ЕРА

Еврокомиссия опубликовала санитарную карту Европы, где красным цветом обозначены зоны с количеством заболеваний более 50 на 100 тысяч населения. Наиболее жесткие ограничения введены в Ирландии, Чехии, Испании, Франции и Бельгии. Ирландия закрыта на карантин на 6 недель, Чехия — по меньшей мере, на месяц. В Испании ограничено число посетителей в торговых центрах, передвижение граждан, закрыты спортзалы, действует комендантский час. В некоторых городах Франции, в том числе в Париже и Марселе, введен комендантский час.

С 21 часа до 6 утра выходить на улицу можно только по спецпропускам. Закрыты театры, музеи, концертные площадки. Однако собеседница «Новой газеты — Балтия» Евгения Ветрова не заметила особых изменений в своей жизни: «Да, мы носим маски, но я могу зайти в кафе до 21 часа, заказать еду и даже ее съесть. Да, объявлены штрафы за нарушение санитарного режима — 135 евро за первое нарушение и 1,5 тысячи евро за повторное, но полицейские здесь корректны и особого напряжения в обществе из-за этого я не чувствую».

Бельгия ввела комендантский час в двух провинциях и морально готовится к национальному карантину. Чиновники страны называют ситуацию в Бельгии самой опасной в Европе. Количество заболевших там пошло вверх после стабильной ситуации летом. Бельгия ввела систему «социальных пузырей» — общение родных в рамках одного домоводства и близкий контакт вне семьи максимум с четырьмя гостями на расстоянии не чаще двух раз в месяц. Сейчас Бельгия испытывает беспрецедентную нагрузку на здравоохранение.

Настроения в правительстве близки к панике. Министр здравоохранения и социальных дел Бельгии Фрэнк Ванденбрук рассказывает о километровых очередях на COVID-тесты и дни ожидания результатов: «Мы, действительно, близки к цунами, мы больше не контролируем происходящее. Сегодня мы делаем это с огромными трудностями и стрессом».

Министр здравоохранения и социальных дел Бельгии Фрэнк Ванденбрук. Фото: ЕРАCOVID и другие болезни

Бельгийцам, как и большинству жителей других стран мира, сейчас страшно заболеть не только коронавирусом, но и обыкновенно простудиться. При нарастании больных COVID-19 ограничивается оказание плановой медицинской помощи. А впереди время сезонных ОРВИ, в мировом масштабе это, в том числе, до 3,5 млн случаев тяжелого гриппа и до 650 тысяч случаев смерти от причин, связанных с респираторными заболеваниями. Ограничение плановой медицинской помощи сегодня — серьезная проблема в любой стране мира.

Премьер-министр Литвы заявил об острой нехватке медиков и о приостановке оказания некоторых стандартных функций учреждений здравоохранения, когда так называемые «ковидные кровати» будут заполнены на 70 процентов (сейчас заняты уже 57%). О серьезных ограничениях в оказании медпомощи заявляли онкологические больные в Латвии и России. Отметим, что после резкого увеличения числа COVID-больных Латвия изменила план госпитализации.

Острых пациентов в тяжелом состоянии теперь будут отправлять в крупнейшие больницы Риги, а люди с обострением хронических болезней перенаправят в больницы рядом со столицей. Так в Латвии надеются распределить мощности больниц, сделать пребывание в них безопасным, соблюсти интересы всех пациентов.

Многие отмечают, что Европа стала неповоротливой, все привычные бытовые вопросы решаются долго и с трудом. Жители Бельгии и Франции жалуются, что переоформление банковской карточки при потере теперь занимает 3 недели вместо одного дня. Любые справки оформляются долго и требуют предварительной записи как минимум за полмесяца.

Нордическое спокойствие

Разделение Европы на зоны позволит упростить перемещение граждан. По решению Совета ЕС, между зелеными зонами карантин выдерживать не нужно, в иных случаях местные власти вправе требовать от приезжих из красных и желтых зон прохождения карантина от 7 до 14 дней и проведения тестов. В зеленой зоне всего 3 страны: Норвегия, Финляндия и Греция.

Интересно, что Швеция наряду с Австрией, Данией и Исландией пока отмечена на карте серым цветом из-за недостаточности данных по тестам.

Швеция, известная тем, что отказалась от жестких ограничительных мер в период пандемии коронавируса, сейчас все же ввела некоторые меры безопасности. Региональным органам здравоохранения рекомендовано инструктировать жителей избегать людных мест, по возможности отказываться от общественного транспорта и посещений пожилых людей, носить маски. Это всего лишь рекомендации, никаких штрафов не предусмотрено.

Фото: ЕРА

Тем не менее правительство Швеции инициировало закон, который предусматривает правила общественной жизни во время пандемии. В нем, в частности, устанавливается максимальное количество посетителей магазинов. «Речь идет о принятии сложных законодательных норм, с которыми необходимо обращаться осторожно и не выходить за рамки свобод, охраняемых основными законами», — заявила министр социальных дел и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

Была ли попытка Швеции приобрести коллективный иммунитет удачной, пока неясно. Шведская политика в отношении коронавируса подверглась критике как со стороны своих жителей и экспертов, так и со стороны ВОЗ.

И все же ограничения скандинавская страна вводит с большой осторожностью. Гид из Стокгольма Людмила Белявская рассказала «Новой газете — Балтия», что сейчас в масках ходит едва ли десятая часть населения. Это выбор каждого, никаких указаний на этот счет нет.

О второй волне шведы говорят скептически. Сама Людмила против карантина: «Шведы не живут несколькими поколениями в одном доме. Не бросаются ко всем с объятиями и поцелуями. Привыкли держать дистанцию и в обычной жизни. К тому же шведы — очень спортивная, здоровая нация. Все это время здесь не было карантина, не носили маски, не было строгих запретов, лишь ограничения и рекомендации. О чем сегодня сожалеет главный эпидемиолог? О том, что не были сразу закрыты дома престарелых. Персонал там, в основном, иммигрантский, кочующий из одного учреждения в другое. Поскольку самый высокий уровень заражения был в иммигрантских районах, этот персонал и стал распространителем вируса среди стариков».

По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, новые ограничения в Европе могут сохраниться до весны. Количество выявленных случаев коронавируса говорит о том, что COVID стали эффективнее диагностировать. Болезнь «молодеет».

Станет ли вторая волна штормовым бедствием, во многом зависит от людей. «Главное — это поведение людей, — сказал в своем обращении бельгийский министр здравоохранения Фрэнк Ванденбрук. — Они должны защищать себя и своих близких. Вирус — это не чья-то вина, так что давайте не заставлять того или другого чувствовать себя виноватым. Но теперь исправление ситуации — это ответственность каждого».

Юлия Воробьева,

«Новая газета» — Балтия