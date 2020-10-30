Ношение маски увеличивает риск падений у пожилых людей. Что делать?

30.10.2020, 3:00, Разное

Ношение масок – широко признанный и эффективный способ профилактики COVID-19. Пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуют обязательно носить маски. В то же время, у людей «в возрасте» высок риск падений, и ношение масок при ходьбе может плохо сказываться на их безопасности.

В статье, которая опубликована в The BMJ, ученые из Центра когнитивной нейронауки Лондонского Университета Брунеля рассказывают, как сделать ношение маски более безопасным. Они уверены, что пожилые люди не должны отказываться от видов активности, которые требуют ношения маски.

Ограниченный обзор

Известно, что маски могут вызывать запотевание очков и ухудшать видимость. Помимо этого, они частично закрывают нижнее поле зрения: человек, который носит маску, хуже видит, что происходит у него под ногами. Такое ограничение может увеличивать риск падений. Ранее исследования показывали, что ношение мультифокальных очков – они затуманивают нижнее поле зрения – связано с рисками при ходьбе.

Больше смотреть вниз?

Логичной реакцией на проблемы может быть совет чаще смотреть вниз, под ноги, при ношении маски. Но авторы статьи в The BMJ считают, что эта рекомендация может быть опасна.

Это отвлекает

Ученые напоминают, что зрение требуется для «планирования» безопасной ходьбы. Они считают, что если часто смотреть вниз, то это отвлекает от нормального процесса ходьбы. Недавнее исследование показало, что когда пожилые люди смотрят вниз, они чаще делают ошибки при ходьбе, чем когда смотрят вперед, чтобы заранее обнаружить потенциальные препятствия.

Равновесие может нарушиться

Чем меньше человек двигает головой и глазами, тем проще ему поддерживать равновесие, указывают ученые. Это особенно важно для пожилых людей. Таким образом, необходимость часто смотреть под ноги может мешать сохранять баланс. Регулярные движения глазами и головой с большой амплитудой тоже могут привести к потере равновесия.

Проблема не только пожилых людей

Рекомендация просто смотреть вниз может негативно повлиять на устойчивость не только пожилых людей. В группе риска находятся люди, которые при ходьбе ориентируются в первую очередь на зрение (при болезни Паркинсона, сенсорной нейропатии).

Что делать?

Носить маску плотно соприкасающейся с лицом

Плотно сидящая маска решает сразу несколько проблем. По сравнению с маской, которая плохо прилегает к лицу, она дает лучшую защиту от инфекции. В то же время, она меньше ограничивает обзор и частично отмечает запотевание очков. Ученые предлагают рассмотреть вариант пошива индивидуальной маски, учитывающей особенности лица.

Избегать спешки и резких движений

Стратегия «не спешить» должна быль намного эффективнее, чем стратегия «смотреть вниз», уверены ученые. Особенно необходимо избегать спешки при начале движения, а затем нужно идти медленно. Это должно помочь обнаружить все препятствия на пути и преодолеть их. Замедление избавляет от необходимости быстро двигать глазами и головой.

Авторы статьи помнят и о негативных сторонах медленной ходьбы: у пожилых людей может нарушаться походка, уровень физической активности снижается. Но они уверены, что соотношение риска и пользы утверждает в пользу замедления при ношении маски.