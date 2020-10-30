Ядерный могильник возрастом 1,8 миллиарда лет. Какая цивилизация нам его оставила?

30.10.2020, 6:51, Разное

По всей Земле разбросано множество т.н. ядерных могильников – мест, где хранится отработанное ядерное топливо ОЯТ. Все они были построены в последние десятилетия, чтобы надежно спрятать представляющие огромную опасность побочные продукты деятельности атомных электростанций.

Но к одному из могильников человечество не имеет никакого отношения: неизвестно, кто его и построил и даже когда – ученые осторожно определяют его возраст в 1,8 млрд. лет.

Феномен Окло

В 1972 году на разрабатываемом месторождении урана в Окло (Африка, Габон) любознательный лаборант обратил внимание, что процентное содержание U-235 в руде ниже норматива на 0,003%. Несмотря на кажущуюся незначительность отклонения, для ученых это было ЧП. Во всех земных урановых рудах и даже в образцах, доставленных с Луны, показатель содержания урана в руде всегда 0,7202%, по какой же причине из шахт в Окло поднимали руду, содержащую 0,7171%, а то и менее?

Более всего ученых пугает непонятное, поэтому в 1975 году в столице Габона Либревиле состоялась научная конференция, на которой ученые-атомщики искали объяснение феномену.

После долгих дебатов решили считать месторождение в Окло единственным на Земле природным ядерным реактором. Возникший 1,8 млрд. лет назад и горевший на протяжении 500 тыс. лет природный реактор выгорел, руда – продукт распада. Все облегченно вздохнул – одной загадкой на Земле стало меньше.

Альтернативная точка зрения

Но не все участники конференции приняли такое решение. Ряд ученых назвал его надуманным, не выдерживающим никакой критики. Опирались они на мнение великого Энрико Ферми, создателя первого в мире ядерного реактора, всегда утверждавшего, что цепная реакция может иметь только искусственный характер – слишком много факторов должны случайно совпасть. Любой математик скажет, что вероятность такого настолько мала, что ее можно однозначно приравнять к нулю.

Но если такое вдруг и случилось и звезды что называется сошлись, то самоуправляемая ядерная реакция на протяжении 500 тыс. лет… На АЭС несколько человек круглосуточно наблюдают за работой реактора, постоянно меняя режимы его работы, не давая реактору остановиться или взорваться. Малейшая ошибка – и получите Чернобыль или Фукусиму. А в Окло полмиллиона лет работало все само?

Наиболее устойчивая версия

Несогласные с версией природного ядерного реактора в габонском руднике выдвинули свою теорию, согласно которой реактор в Окло – творение разума. Однако рудник в Габоне менее похож на ядерный реактор, построенный высокотехнологической цивилизацией. Впрочем, альтернативщики на этом и не настаивают. По их мнению рудник в Габоне был местом захоронения ОЯТ.

Для этой цели место выбрано и подготовлено идеально: за полмиллиона лет из базальтового «саркофага» ни грамма радиоактивного вещества не проникло в окружающую среду.

Теория, что рудник в Окло – ядерный могильник с технической точки зрения куда более подходящая, чем версия «естественного реактора». Но закрывая одни вопросы, она задает новые. Ведь если был могильник с ОЯТ, значит был и реактор, откуда привезли эти отходы. Куда же он делся? И куда пропала сама цивилизация, построившая могильник?