Предсказание колдуна Тюве о будущем человечества

30.10.2020, 6:31, Разное

Речь пойдет об одном довольно известном предсказателе, который жил когда-то в Коми еще в XIX столетии – Тюве. Сейчас его имя стало забываться, однако в начале 2020 года всем вновь пришлось вспомнить эту неординарную личность и его предсказания.

Дело в том, что в селе Нившара состоялось событие, о последствиях которого предупреждал когда-то колдун. Провидец говорил, что если в этих землях когда-то поставят церковь, то это не к чему хорошему не приведет, а именно храм и был построен здесь в январе 2020 года.

Местные жители очень сильно обеспокоены данным событием, ведь данный колдун был очень авторитетным человеком, к словам его всегда относились с уважением. Такое отношение колдун заслужил благодаря своим по-настоящему уникальным неординарным способностям.

Вот и сейчас жители уже начинают замечать негативные изменения в жизни после строительства храма. Например, численность населения поселка неуклонно падает, возросло число наводнений, что мешает ведению сельского хозяйства.

С именем колдуна связана одна любопытная легенда, которая рассказывает историю о том, как ясновидящий когда-то избавил эти земли от крыс. Считается, что однажды в процессе своих странствий колдун обнаружил, что всего припасы еды в сумке были съедены назойливыми грызунами. Ясновидящий был так сильно рассержен, что неистово крикнул о том, что больше никаких крыс в этих местах никогда не будет. Так и получилось, теперь здесь не встретить не одного грызуна.

Известен мужчина и своими более глобальными пророчествами. Колдун предрекал миру будущее, полное железных коней и птиц, которые будут рассекать небо. Вероятнее всего, провидец имел ввиду различные машины и воздушный транспорт. Кроме того, колдун видел, что весь мир будет пронизан какой-то «железной паутиной», под которой, скорее всего, подразумевал железную дорогу. Также провидец говорил, что люди сумеют разговаривать на расстоянии.

Однако не все его пророчества носили позитивный характер. Колдун предупреждал, что все хорошее быстро закончится и настанут мрачные времена. Люди ополчатся друг на друга, так и придет третья глобальная война (нужно отметить, что провидец не мог знать о том, что вначале будет две мировые войны). Мужчин, по его словам, на Земле останется очень мало, и каждый будет на вес золота. Такое вот удручающее будущее рисовал провидец из Коми.