Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, о грани можно порезаться, а задняя панель трескается

29.10.2020, 1:05, Разное

23 октября стартовали продажи iPhone 12 и его расширенных версий, но уже сейчас появились первые жалобы на устройства. Так, в новом поколении смартфонов от компании Apple быстрой облезает краска с корпуса, трескается задняя панель, а грани настолько остры, что о них можно порезаться.

О проблемах сообщают первые пользователи iPhone 12 и iPhone 12 Pro, девайсы сравнивают с iPhone 5, причем не только по виду, но и по количеству неполадок. Причем, как заявляют пользователи на тематических форумах, покрытие с панелей стирается в ряде случаев буквально за неделю.

Также, со слов авторитетного инсайдера Макса Вайнбаха, в только вышедшем на рынок iPhone 12 Pro без причин треснула тыльная крышка в зоне размещения основной камеры. При этом он отмечает, что техподдержка Apple сразу же заменила аппарат, предоставив Вайнбаху другой бесплатно. К слову, стоимость одной только панели составляет от 450 до 550 долларов США.

Также в Сети неоднократно появлялись жалобы на недостаточно удобную эргономику линейки iPhone 12. Так, его грани настолько остры, что о них можно получить порез. По отношению к этому дефекту американская корпорация пока не сделала никаких заявлений. Блогеры, освещающие тему, высказывают надежду на то, что существующие неполадки были исправлены в следующих партиях смартфонов.