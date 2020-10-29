Apple готовит суперпрочное защитное стекло для iPhone

29.10.2020, 1:05, Разное

Apple готовит новое покрытие для своих смартфонов, стойкое к царапинам и трещин. Суперпрочное защитное стекло может появиться впервые в сгибающихся iPhone.

Ряд ресурсов, специализирующихся на IT-сфере, сообщило о поданной руководством Apple новой патентной заявке. В ней американская корпорация заявляет о работе над созданием новых материалов для защитного стекла, предназначенного для сгибающихся экранов наряду с изогнутыми. Согласно публикациям в Сети, это покрытие будет более долговечным и устойчивым к любым воздействиям.

Инновацию называют «Гибридной структурой покровного слоя и стеклом для гибких экранов». В патенте описан слой из твердого покрытия для модулей смартфонов с изгибом. Согласно документам, любые трещины появляются из-за микротрещин, примененная же инновация позволит слою твердого покрытия заполнять их. Материал наносится непосредственно на дисплей, кроме того, он отличается высокой устойчивостью к царапинам и разрывам.

Если прогнозы экспертов верны и новое стекло создано именно для дебютных гибких iPhone, то Apple снова имеет все шансы занять лидерские позиции на рынке таких устройств. Кроме того, компания работает над улучшением покрытия аппаратов этого года, двенадцатого поколения, первые партии которых отличились проблемами с устойчивостью корпуса.