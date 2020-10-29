Иммунолог Ярцева рассказала, как не заболеть COVID-19 без помощи вакцины

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29.10.2020, 1:05, Разное

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как можно без вакцины уберечь себя от инфицирования COVID-19. По ее словам, организм человека может легко справиться с вирусом, если постоянно поддерживается иммунитет.
Инфекционист Георгий Викулов выделил в отдельную группу людей, которые при контакте с заболевшим могут не инфицироваться коронавирусом. Это факт специалист объяснил генетической устойчивостью или же определенным состоянием иммунитета. Как считает Ирина Ярцева всем доступен способ, благодаря которому можно не заболеть COVID-19.

Важно следить за режимом сна и отдыха, получать витамин D и правильно питаться. Огромное значение имеет отсутствие вредных привычек. Необходимо не забывать гулять на свежем воздухе и проветривать жилое помещение. Выполняя комплекс соответствующих мероприятий, можно сказать, что иммунная система устойчива к различным вирусам. В то же время, когда человек сильно устает, постоянно нервничает, курит, у него есть различные заболевания, тогда наблюдается обратная ситуация.

По всей территории РФ с 28 октября Роспотребнадзор ввел масочный режим. Как заявил Александр Гинцбург, глава НИЦЭМ имени Гамалеи, данная мера должна помочь остановить стремительное распространение инфекции.



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