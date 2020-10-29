Польский профессор – пока РФ будет считать себя империей, между нами будет конфликт

29.10.2020, 1:00, Новости дня

Германия, которая была союзником мечты США в Европе, отказалась играть эту роль, поэтому единственными кандидатами, способными занять это место, выступают Польша и Румыния, уверен польский политолог и профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. В беседе с порталом Niedziela он объясняет, что сам факт присутствия американских солдат в Польше защищает её от «экспансивной России», которая по-прежнему считает, что её европейские территории находятся вне её границ.



Reuters

«Мы проводим активную политику по отношению к России, но, к сожалению, это конфликтная политика, и виной тому международная ситуация, которую создала Россия. Я не вижу никакой возможности улучшения отношений. Россия, проводящая политику активной военной агрессии в отношении соседей, представляет собой угрозу для Польши, и именно в этом качестве её сейчас воспринимают и будут воспринимать как Польша, так и другие наши партнёры в регионе: Румыния, Прибалтика, скандинавские страны, Украина и Грузия. Следовательно, этим и будет обусловлен характер польско-российских отношений», — заявил в беседе с порталом Niedziela польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.

«До тех пор пока РФ намерена быть империей, пока она и далее будет считать, что у неё есть государственные или национальные интересы за пределами Российской Федерации наносящие ущерб национальным интересам расположенных там государств, мы будем находиться с ней в конфликте», — объяснил политолог.

Он привёл слова бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского: «Российская часть Европы находится внутри границ Российской Федерации, а не за её пределами, и до тех пор, пока РФ не признает это правило, к сожалению, наши отношения будут именно такими, если не хуже. Это зависит от жёсткости имперской политики России, но пока нет никаких перспектив её изменения».

Профессор объяснил, что в своё время СССР не принял политического решения о захвате Западного Берлина, потому что там базировались солдаты ведущих держав, но их количество не имело никакого значения. Поэтому и Польша, не имея возможности получить гарантию сдерживания более высокого уровня в виде массового военного присутствия союзников, согласилась на сдерживание более низкого уровня — то есть политическое — путём размещения американского контингента на своей территории.

По мнению эксперта, независимо от того, кто победит в ходе президентских выборов в США, всё указывает на то, что американцы захотят и далее инвестировать в Польшу и регион. Это объясняется тем, что, как правило, военное прикрытие следует за бизнесом или привлекает бизнес — инвесторы охотно вкладывают средства туда, где присутствует военное прикрытие сверхдержавы.

«Я считаю, здравомысляще, без эмоций, только с точки зрения жёстких американских интересов, экспансия на центральноевропейский энергетический рынок и вытеснение российских ресурсов с этого рынка нуждаются в американском военном прикрытии, которое должно лишь набирать силу», — добавляет он.

В настоящее время США проводят политику поддержки ведущих союзников в регионах. На Дальнем Востоке они уговорили Японию внести поправки в свою конституцию по вопросам армии. На Ближнем Востоке они пытаются создать суннитско-израильский альянс благодаря своим союзническим отношениям с Саудовской Аравией и Израилем. Ту же систему они хотели внедрить в Европе, но Германия, которая была их союзником мечты, отказалась играть эту роль. Естественным образом, единственными кандидатами с несимволическим потенциалом, способными участвовать в этом проекте, выступают Польша и Румыния. «Кто бы ни стал президентом Соединённых Штатов, он должен учитывать это и инвестировать как в Польшу, так и в Румынию», — подчеркнул он.

Польша сегодня сильна, она вырастает в сильного конкурента — и с ней всё больше должны считаться в ЕС. Она стала инициатором формата Трёхморья, заблокировала Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, выступает защитником трансатлантического единства и поддерживает США в ЕС. «Конечно, это вызывает споры, но нужно помнить, что сейчас, например, итальянцы и испанцы, а не мы, нуждаются в средствах для восстановления экономики ввиду пандемии коронавируса», — резюмирует в беседе с порталом Niedziela польский профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский.