В Праге сгорела украинская церковь XVII века

29.10.2020, 0:35, Новости дня

В Праге (Чехия ) практически полностью сгорела деревянная церковь Святого Михаила. Об этом 28 октября сообщила пожарная служба Праги на своей странице в Twitter.

“Дорабатываем обугленные части церкви. Она практически полностью разрушена пожаром, а ее башня обрушилась”, – говорится в сообщении.

Пожарные сообщили, что из внутренней части церкви вынули несколько баллонов с пропан-бутаном.

Dohašujeme ohořelé části kostela. Požárem byl prakticky zcela zničen, zřítila se i jeho věž. Z vnitřní části kostela jsme vynesli několik tlakových propan-butanových lahví, které ochlazujeme. pic.twitter.com/ohYUsx1mOT

— Hasiči Praha (@HasiciPraha) October 28, 2020

Причина возгорания пока не сообщается.

V tuto chvíli probíhá redukce jednotek, jedná se o historický objekt ze 17.století, v tuto chvíli nejsme zatím schopni určit příčinu a vzniklou škodu. pic.twitter.com/Qh6AIGTY9b

— Hasiči Praha(@HasiciPraha) October 28, 2020

ВИДЕОВидео: ASIČI PRAHA / YouTube

“Я потрясен известием о пожаре в церкви Святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих мостов между Украиной и Чехией. Мы призываем полицию детально расследовать этот инцидент. Мы считаем восстановление этого уникального памятника делом чести для всех нас”, – заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Twitter.

По информации pragagid, церковь Святого Михаила возвели во второй половине XVII века в селе Великие Лучки, недалеко от Мукачево Закарпатской области. В 1793 году ее купили и перевезли прихожане недалекого, но тогда более богатого села Медведевцы.

Вторая перевозка церкви, в Прагу, произошла в 1929 году. Тогда украинский храм представили как экспонат в Национальном музее в Праге (в 1919–1939 годах Закарпатье входило в состав Чехословакии). Храм принадлежал Чешской православной церкви.