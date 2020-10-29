 

“Это реванш. Дерзкий и неразумный”. Яценюк прокомментировал отмену части антикоррупционного законодательства

29.10.2020, 0:35, Новости дня

Решение Конституционного Суда об отмене части антикоррупционного законодательства – это дерзкий реванш, следствием которого может стать отмена электронного декларирования. Об этом 28 октября заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в Facebook.

“Возмущен сообщением о решении Конституционного Суда, следствием которого может стать отмена электронного декларирования. Сложный комплекс решений для обеспечения государственной антикоррупционной политики является достижением 2014–2019 годов”, – заявил Яценюк.

Экс-премьер отметил, что “сложный комплекс решений” для обеспечения государственной антикоррупционной политики является работой коалиции и двух правительств, которые он возглавлял.

“Знаю вес и сложность этих решений. То, что мы вместе сделали, открыло цивилизованную перспективу для Украины. То, что происходит сейчас, – это реванш. Дерзкий и неразумный. Каждая безнаказанность имеет начало. В 2019 году политическая конъюнктура повлияла на то, что Конституционный Суд благословил роспуск Верховной Рады. Теперь голову подняли силы, которые хотят отката Украины с европейского пути”,  – отметил он.

Яценюк призвал представителей всех национальных политических сил “выступить вместе, чтобы остановить откат назад”.

“Власть должна осознать, что ее самый большой враг – это реванш, как российский, так и коррупционный”, – добавил он.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1941388182681974

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.

НАПК сегодня в 18.00 закрыло реестр электронных деклараций, исполняя решения КС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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