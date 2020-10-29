Мнение: У меня замирает сердце…

29.10.2020, 0:05, Разное



У меня замирает сердце от восторга, когда я вижу на экране главного санитарного врача, который вещает об угрозе всем и вся от пандемии. Лицо главного санитарного врача внушает спокойствие и тихое счастье своим каменным выражением, без эмоций в голосе и неумолимостью в борьбе с болезнью, о которой никто толком не знает(кроме посвященных), но о которой так много говорят. Методы борьбы с вирусом меня приводят в экстаз, поскольку эти методы напоминают волю вертухая. Но что поделаешь – добро не имеет границ! И плевать, что остальные болезни побоку – это мелочи.

Я вне себя от счастья и переполняющего чувства патриотизма от слов, исходящих из бункера, где сидит тот, кто несет за все ответственность. Эта бесконечная забота о благополучии и счастье, заметьте, каждого в отдельности, а не то, что бы скопом. Я вижу, что с каждым днем буквально каждый становится все счастливее и счастливее, прямо в маске и перчатках.

Меня переполняет буря эмоций (положительных), когда проезжающая мимо поливалка обдает меня раствором каких-то химикалий. И я бесконечно ненавижу тех, кто не верит ни главному санитарному, ни лидеру из бункера.