Компания Bugatti представила 1850-сильный трековый гиперкар Bolide

28.10.2020, 23:55, Новости дня

Французский автомобильный гигант Bugatti официально продемонстрировал тизер нового гиперкара.

В свою очередь, пользователи уже могут рассмотреть шасси и отдельные части интерьера салона автомобиля. Предполагается, что под капотом гиперкара от Bugatti применят 8-литровый бензиновый двигатель, который выдает 1600 л.с. за счет четырех турбокомпрессоров. По внешнему виду салона указывается новый руль, карбоновые кресла, а также компактная приборная панель.

Разработчики пока не готовы делиться всеми подробностями о предстоящей новинке, которая заслуживает особого внимания благодаря своим техническим параметрам. Кроме того, уже в скором времени состоится официальный показ, в ходе которого продемонстрируют все достоинства нового гиперакара от компании Bugatti.