 

Компания Bugatti представила 1850-сильный трековый гиперкар Bolide

28.10.2020, 23:55, Новости дня

Французский автомобильный гигант Bugatti официально продемонстрировал тизер нового гиперкара.

В свою очередь, пользователи уже могут рассмотреть шасси и отдельные части интерьера салона автомобиля. Предполагается, что под капотом гиперкара от Bugatti применят 8-литровый бензиновый двигатель, который выдает 1600 л.с. за счет четырех турбокомпрессоров. По внешнему виду салона указывается новый руль, карбоновые кресла, а также компактная приборная панель.

Разработчики пока не готовы делиться всеми подробностями о предстоящей новинке, которая заслуживает особого внимания благодаря своим техническим параметрам. Кроме того, уже в скором времени состоится официальный показ, в ходе которого продемонстрируют все достоинства нового гиперакара от компании Bugatti.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Соловьев установил личность показавшего гениталии белоруса

27.08 / Из-за задымления в шахте на Урале эвакуировали около 200 человек

14.07 / Первую четверть в школах Казахстана решили провести дистанционно

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

04.08 / В Германии 45 полицейских пострадали во время протеста против карантинных ограничений, арестовано 133 человека

02.07 / Time – Джонсон предложил путь к британскому гражданству 3 миллионам гонконгцев

13.07 / В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном

21.09 / Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это “на столе”

11.09 / Крупнейшие города США страдают от последствий пандемии

01.07 / Полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска