 

Новый Renault Duster вновь замечен на тестах в России

28.10.2020, 23:55, Новости дня

В ходе тестовых испытаний в Тольятти удалось запечатлеть прототип обновленной модели Renault Duster.

Фотографии показались достаточно качественными, за счет чего можно детально рассмотреть транспортное средство. Эксперты уверены, что новое поколение Renault Duster для российского рынка имеет те же характеристики и внешний вид, что и европейская модификация кроссовера. Более того, на тестовых испытаниях применят специальную накидку, которая не позволяет рассмотреть салон, однако предполагаются существенные обновления передней панели.

Специалисты прогнозируют, что под капотом кроссовера установят бензиновые двигатели с мощностью 113 и 143 л.с., а также единственный дизельный экземпляр с отдачей 109 л.с. Минимальная стоимость на кроссовер составит от 840 тысяч рублей. Пока точная дата выхода не раскрыта.



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