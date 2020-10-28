Бренд Volkswagen передал клиентам более 14 тысяч экземпляров ID.3

28.10.2020, 23:55, Новости дня

Известный немецкий бренд Volkswagen осуществил поставку на рынок Европы более 14 тысяч электрокаров Volkswagen ID.3.

Вместе с тем указанный показатель высоко оценен аналитиками, которые уточнили, что прием заказов на электрический хетчбэк начался еще полтора месяца назад. Однако в компании позже признали, что модель Volkswagen ID.3 имеет некоторые проблемы с программным обеспечением. Это привело к тому, что владельцы машин пока не могут оценить все достоинства данной модели.

Вместе с тем общее число оформленных заказов достигает 38 тысяч заявок, тогда как в дальнейшем клиентам будут поставлены еще 24 тысячи машин. Первый покупатель электрокара Volkswagen ID.3 получил свою машину в Дрезден. Разработчики указали на стабильное положение, несмотря на выявленные проблемы в ПО автомобилей.