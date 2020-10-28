 

Бренд Opel представил обновленную модификацию кроссовера Corsa Ultimate

28.10.2020, 23:55, Новости дня

Известный автомобильный бренд Opel официально представил перед широкой аудиторией новую топовую версию Opel Corsa Ultimate.

Данный экземпляр обладает стильной матричной оптикой, доработанным мультимедийным комплексом, качественным салоном с алькантарой. Кроме того, новая модель имеет продвинутую версию климат-контроля, а также крупный 10-дюймовый экран. Обновленный хетчбэк в версии Ultimate получил современные системы Apple CarPlay и Android Auto для синхронизации со смартфонами.

Среди новшеств указана электрическая регулировка сидений, подогревы, а также опция массажа для водителя. В базовой комплектации новая модель оценивается производителем в 28,1 тысяч долларов. Остальные параметры пока скрыты.



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