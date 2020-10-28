Пашаев в юбке – Личное мнение

28.10.2020, 23:20, Разное

С недавнего времени Катя Гордон стала мне кого-то неуловимо напоминать.

Смотрю на её хаотичные, плохо контролируемые ужимки, слушаю невнятные, сумбурные заявления, обращаю внимание на бессмысленное выражение её почти всегда красных глаз, а в голове крутится мысль: «Я же это уже где-то видела!»



Фото: Соцсети

Ну, конечно же! Катя Гордон — это Эльман Пашаев в юбке.

И по психотипу, и по уровню профессионализма, и даже по отсутствию адвокатской лицензии. В общем, два сапога — пара.

Вот думаю: может, этим двоим в домик публичного дома 2 заселиться, объявить себя парой и начать заниматься, как они там выражаются, «волшебством», бросив нафиг эту, как мне кажется, им мало понятную юриспруденцию?

Сами посмотрите! Эти же двое — просто созданы друг для друга!



Фото: Соцсети

В глазах — пустота, во рту — диарея, одеты по моде позавчерашнего дня и немножечко недоухожеyны, в головах — бессвязный мыслепоток, руки тянутся загрести очередного клиента, на сложной жизненной ситуации которого можно хайпануть.

Я считаю, что теперь уже не адвокат Пашаев навредил своему клиенту Михаилу Ефремову. Я верю в то, что если бы у Ефремова был хороший, профессиональный адвокат, то ему дали бы другой срок: значительно меньше.

Однако, что-то подсказывает мне, что Пашаев не ставил перед собой цель бороться за интересы клиента. Цель, как мне кажется, у Пашаева была иной: покрасоваться, попиариться, хайпануть.

Не тем ли самым занимается Катя Гордон, адвокатскую лицензию которой я не нашла ни в одном реестре?

Может, её и нет — этой самой лицензии? Может, Гордон провалила экзамен и не смогла стать настоящим — не инстаграмным! — адвокатом? Не удивлюсь, если так оно и было на самом деле.

Своей подруге Лере Кудрявцевой Катя насрала.

До того, как Гордон громко влезла в дело между Лерой и Разиным, никто про этого Разина и не помнил. Лично до меня никогда бы не дошли слова Андрея Разина о том, что Лера в молодости занималась проституцией. Уверена: вы бы тоже ничего такого не услышали. Репутация бы Леры осталась незапятнанной. Влезла Катя — теперь весь рунет гадает, оказывала ли Кудрявцева интимные услуги за деньги или нет.

Теперь вот Катя насрала и футболисту Тарасову.

Если бы Тарасов был умным, он нанял бы профессионального, но не охочего до пиара и хайпа адвоката. Этот адвокат, возможно, тихо и мирно урегулировал бы дело Тарасова по алиментам.

Влезла Катя. Влезла громко, на весь Эскортогам.

Теперь Тарасов выглядит откровенным, простите, подонком, который идёт на всяческие уловки, чтобы не платить алименты дочке. Дочке, которая и без того страдает, потому что не живёт с папой.

Гордон, позиционирующшая себя защитницей детей и женщин, встаёт на сторону купающегося в роскоши футболиста, жмущего алименты.

Это прям фу.

Сейчас Катька трубит на всех углах, что она выиграла суд по алиментам для Тарасова.

На самом деле, нет. После того, как в дело влезла Гордон, Тарасов не только будет выглядеть подонком, но и платить больше, чем изначально ему присудили.

В очередной раз, Гордон продула своему бывшему мужу Сергею Жорину, отстаивающему интересы дочки Тарасова, которая ему, видимо, не нужна.

Почему Катька трубит, что Жорин проиграл? Честно говоря, я не понимаю. Может, выпила лишнего? Может, привиделось ей чего?

В общем, советую Катьку бросить юриспруденцию, послать свои голые прелести неадвокату Пашаеву и записаться с ним вдвоём на кастинг публичного дома 2. Уж там-то эти двое зажгут так зажгут!

Хороший совет, как считаете?