Мнение: Эмоции в границах

28.10.2020, 23:05, Разное

К теме о рефлексии и речи важно разобраться, какие свои эмоции можно выражать, а какие нет.

На эту тему только что пост в ленте прочитала.

Вот это правило, которое психологи с очень плохими границами часто пишут капслоком: “Все эмоции важны, выражайте все свои эмоции” – правило рапанов. Рыбы уже понимают, что все нельзя.

Человек с очень хорошими границами может позволить себе выражать почти все эмоции, потому что эмоций мимо границ у него нет. Он так хорошо чувствует, где его, а где не его, что никогда не испытывает обид по отношению к тем, кому плевать на него, не злится на то, что от него не зависит, не хочет того, что ему не светит. Все его эмоции точно и четко касаются того, что в его границах, на что он может претендовать, куда он может вкладывать энергию, вот почему он может выражать эмоции свободно и открыто. Я писала об этом здесь.

Совсем другое дело люди с плохими границами.

Вы таких каждый день читаете в рубрике.

Они постоянно обижаются на тех, кто их знать не знает, злятся на то, что их не касается, хотят того, на что не имеют права. И если они откровенно свои эмоции выражают, получается беда и прежде всего для них самих.

Они машут скалками, орудуют щипцами, выплескивают решето и позорятся.

Вот дама по ссылке, которая учит выражать эмоции, выражает эмоции мимо границ. Какой-то тролль плюнул ей в личку, а она не только вступает с ним в перепалку, тратя свое время и энергию, но еще и публикует эту переписку в блоге, чтобы все увидели, как ее бомбит из-за пустяка, как она уязвима, как она плохо собой управляет. Из-за того, что она не может проигнорировать тролля, всем подписчикам приходится читать муть, над ней смеются, ее бомбит еще больше, она пишет новые посты на эту тему, вступая в перепалку с подписчиками. Она не уважает право тролля писать в любую личку, где он не забанен, любую муть. Если бы признавала это право, а оно реально существует, пока уголовно не наказуемо, относилась бы к этому без эмоций. Банила бы и все, пользуясь своим правом и не уделяя этому никакого внимания. Она не уважает право подписчиков читать в ее блоге полезный материал, а не участвовать в ее разборках с троллями. Если бы уважала, думала бы не о том, как выплеснуть свои эмоции, а о том, как не грузить ерундой тех, кто ее читает. Если бы рефлексировала их важность для себя, могла бы осознать свою ответственность перед ними. Ну и себя она в итоге тоже совсем не уважает, поскольку вместо того, чтобы писать о деле, выступает посмешищем и мишенью для троллей. Не уважает себя и поэтому себя теряет.

Эмоции мимо границ всегда уменьшают вашу фигуру и сокращают вашу территорию, то есть очень вредят.

В каком случае может быть красив и продуктивен гнев? Что для этого нужно?

А обида когда может быть красивой и продуктивной?

А желание?

А слезы?

А смех? А когда смех наоборот мимо границ и вредит смеющемуся?

Опишите отличия красивого проявления этих эмоций от некрасивого, чтобы стала понятна разница контекста.

Превращение из рапана в рыбу, а из рыбы в нерыбу начинается, когда вы фильтруете эмоции и отделяете красивые от некрасивых (эмоции в границах от эмоций мимо границ), первые выражаете, а вторые просто рефлексируете, чтобы избавиться от причины, то есть поправить свой локус и свои границы, перестать испытывать такие эмоции. Так постепенно все ваши эмоции начинают возникать только в границах. Это не только возможно, только это и нормально для личности, границы которой сформированы.

Это то самое исчезновение сита. На уровне сита вы занимаетесь правкой границ, молча. До решета у вас не доходит. А потом и сито исчезает. На этой стадии можно уже говорить о том, вы – нерыба. И тогда вы действительно можете уже выражать все свои эмоции, продолжая следить за границами как вы следите за питанием и сном.

Давайте разбираться в этом.