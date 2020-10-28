“Вирусы используют мимикрию”: Коронавирус способен имитировать иммунные белки человека

28.10.2020, 22:55, Разное

Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению методов проникновения коронавируса в организм человека. Его результаты показали, что коронавирус в процессе воспроизводства способен осуществлять имитацию иммунных белков.

Изначально научная работа ученых, представляющих Колумбийский университет (США), была направлена на исследование большого спектра вирусов, и в ходе неё были использованы суперкомпьютеры, ориентированные на поиск вирусных имитаторов. Основой такой технологии стало программное обеспечение, распознающее трехмерные изображения лиц. В частности, специалистами было просканировано более 7 тысяч вирусов и около 4 тысяч хостов в экосистемах планеты, а в результате – обнаружено около 6 миллионов экземпляров вирусной мимикрии. При этом исследователи отметили особую способность к таким проявлениям у коронавирусов: они склонны имитировать более полутора сотен разных белков, в том числе – контролирующих свертывание крови или активирующих воспалительные процессы в организме. “Вирусы используют мимикрию по той же причине, что и растения и животные. Их цель – обман. Мы выдвинули гипотезу, что выявление похожих вирусных белков даст нам ключ к разгадке того, каким образом вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывают заболевание”, – прокомментировал цели исследования один из его авторов, доктор Саги Шапира.

Медики подчеркнули, что в рамках профильного изучения вирусов планируют раскрыть ряд фундаментальных принципов биологии, а также причины, побуждающие вредоносные микроорганизмы нарушать клеточный гомеостаз и вызывать патологии. Об этом пишет Cell Systems.