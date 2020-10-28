Ученые: Инопланетяне могут наблюдать за развитием человечества

28.10.2020, 22:55, Разное

Исследователи космического пространства заявили, что инопланетяне могут наблюдать за развитием человечества долгие годы. При этом, в силу более совершенных технологий, им удаётся оставаться незамеченными для людей.

Новая теория основывается на превосходстве технологий у потенциальных жителей других планет. Учёные объяснили, что они могли уже давно найти в космосе Землю и внимательно следить за деятельностью человека на этой планете. Они не бояться быть обнаруженными и даже не скрываются от нас, так как в силу скудности человеческих телескопов, увидеть и рассмотреть активность на планетах в других звёздных системах не представляется возможным. Таким образом инопланетная жизнь может с лёгкостью следить за людьми и даже изучать деятельность человека.

Исследователи, для подтверждения своей теории, решили более подробно изучить планеты, с которых, при должном уровне оснащения, можно увидеть Землю и активность на ней. В итоге у них получился список из 1004 звёзд в прямой видимости которых находится Солнечная система. Несмотря на это, прямых доказательств существования разумной жизни пока нет.