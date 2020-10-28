“Теплая осень”: Певица Пелагея очаровала поклонников постройневшей фигурой

28.10.2020, 22:55, Разное

Популярная певица Пелагея разместила на своей странице в Instagram пару свежих фотоснимков, на которых предстала перед подписчиками с заметно постройневшей фигурой. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от фолловеров.

Стоит отметить, что менее года назад исполнительница объявила о своем разводе с известным российским хоккеистом Иваном Телегиным, и до нынешнего времени самостоятельно воспитывает свою трехлетнюю дочь Таисию. Любители творчества Пелагеи прежде отмечали некоторую склонность к полноте у красавицы, а беременность, материнство и сопутствующие разводу неблагоприятные эмоции долго не позволяли ей прийти в идеальную для телезвезды форму. Однако недавно певица опубликовала в микроблоге мини-коллаж из двух фотографий, на которых позировала в легком черном платье, облегающем фигуру и приоткрывающем её ноги выше колен. Взору зрителя наглядно открылась очень привлекательная метаморфоза, произошедшая во внешности Пелагеи. К слову, она не стала писать под снимками пространных откровений, а лишь сопроводила пост парой смайлов и хештегом: “Теплая осень”.

Многочисленные поклонники наградили любимицу массой восторженных эпитетов. Похвалив привлекательную внешность, фолловеры отдельно отметили, что певица заметно постройнела и изменилась к лучшему. За несколько часов публикация набрала более 10 тысяч “лайков”.