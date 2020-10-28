Украинский историк – живём лучше половины населения Земли, а счастья нет

28.10.2020, 22:50, Новости дня

Украинцы живут лучше, чем половина населения Земли, но при этом чувствуют себя гораздо менее счастливыми, считает историк Александр Зинченко. Как пишет «Обозреватель», во время четвёртого национального круглого стола «Счастье как цель» эксперт рассказал, что в мировом рейтинге счастья Украина находится по соседству с Чадом, Эфиопией, Свазилендом и Угандой.



Reuters

Украинцы относятся к привилегированному меньшинству и живут лучше, чем 4 миллиардов населения Земли, но при этом чувствуют себя гораздо менее счастливыми. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил историк Александр Зинченко во время четвёртого Национального круглого стола «Счастье как цель». Эксперт указал на то, что в мировом рейтинге счастья Украина «в каком-то совершенно ужасном хвосте».

«Мы в привилегированном меньшинстве. Нас таких счастливчиков 3 миллиарда. То есть большинство в этом мире живёт значительно хуже, чем мы, но при этом мы значительно менее счастливы», — отметил он.

Как рассказал историк, в 2019 году Украина в рейтинге счастья заняла 133 место.

«Мы не намного продвинулись вверх и остаёмся и в 2020 году так же на очень низком уровне. Украинцы имеют наглость в массе своей быть несчастными несмотря на соседей по рейтингу, а это Чад, Эфиопия, Свазиленд, Уганда. Мы видим, что все эти страны находятся на другом уровне благосостояния. Между нами и Угандой расстояние больше в благосостоянии, чем между Украиной и Швейцарией», — заявил историк.

По его словам, доходы жителей страны растут, а ещё в 2000 году 72% украинцев боялись голода. В 2018 году таких осталось чуть больше 27%.

«Украинцы смогли совершенно фантастические вещи сделать за 30 лет — мы выбрали демократию, мы стали свободной страной, мы совершенно фантастически построили кулинарный гедонизм. Мы огромное количество разнообразных вещей можем себе позволить, но при этом не можем решиться быть счастливыми, сделать этот выбор быть счастливыми. Вот это проблема», — подытожил Зинченко.