Guardian – военные музеи Нидерландов переживают нашествие охотников за нацистскими реликвиями

28.10.2020, 22:50, Новости дня

По военным музеям Нидерландов прокатилась серия краж, во время которых неизвестные похитили редкие и дорогостоящие экспонаты, связанные с нацистским периодом в истории Германии. Как пишет британская газета The Guardian, теперь военные музеи по всей стране усиливают меры безопасности и перевозят особенно ценные экспонаты в более надёжные места. Владельцы музеев опасаются, что кражи были сделаны по заказу богатого коллекционера и что они могут продолжиться.



Reuters

Военные музеи по всей территории Нидерландов принимают меры по усилению безопасности после рейдов высокоорганизованных воров, нацеленных на памятные вещи, связанные с ваффен-СС Адольфа Гитлера и другими частями нацистского режима, пишет британская газета The Guardian.

На фоне огромного мирового спроса на памятные вещи времён Второй мировой войны за последние дни и месяцы были разграблены музеи в Оссендрехте на севере Брабанта и в Беке в Лимбурге.

В ответ на это ряд голландских музеев сняли с экспозиции свои самые ценные экспонаты или приняли более строгие меры безопасности, опасаясь, что кражи проводятся на заказ, отмечает издание.

Военный музей 1940—1945 годов в Лун-оп-Занде снял с выставки вилки из личных столовых приборов Адольфа Гитлера и лидера СС Генриха Гиммлера. В музее сказали, что также установили новую защищённую дверь. «Вчера я убрал вещи Гитлерюгенда, также снимают униформу эсэсовцев», — сообщил владелец музея.

Военный музей в Арнеме на прошлой неделе заявил, что установит блокпосты так, чтобы большие транспортные средства не могли въехать на территорию.

Музей войны в Оверлоне сообщил, что возвращает две редкие книги нацистского периода, в том числе «Книгу мёртвых из Освенцима», которую он взял напрокат в Нидерландском институте военной документации в Амстердаме.

Как напоминает британская газета, две недели назад во время ночного налёта на музей в Оссендрехте воры украли экспонаты на сотни тысяч евро. Среди украденных памятных вещей были униформа СС, парашюты и огнестрельное оружие, в том числе немецкая винтовка немецких десантников стоимостью €50 тыс.

Владелец музея Ян де Йонге, проживающий по соседству, сообщил: «Они просверлили отверстия в двери, чтобы нажать ручку изнутри. Я ничего не слышал, пока спал по ту сторону стены».

«Форма эсэсовцев, кинжалы, шлемы, эмблемы, кепки, парашюты, огнестрельное оружие, бинокль, что угодно. Ничего не осталось. Огнестрельное оружие очень редкое, но мне удалось выставить его в этом музее, — рассказал он. — Это всё были немецкие вещи, у союзников они ничего не забрали. Французский уголок, английский, канадский: всё в целости и сохранности. Немецкие материалы, особенно одежда, встречаются редко».

Как сообщается в статье, воры вырезали стёкла из витрин, чтобы получить доступ к предметам, которые затем были вынесены на улицу ранним утром. «Они забрали вещи, которые можно продать на международном рынке, — пояснил Де Йонге. — Коллекция являлась частной собственностью и не была застрахована. Было изъято не менее 15 манекенов в военной форме».

В августе из музея в Беке также было похищено имущество на сумму около €1,5 млн. Владелец музея Вим Зелен сказал, что входную дверь высадили шесть человек. Они разбили все витрины, но у них был чёткий план, что украсть во время шестиминутного рейда, заявил он.

«Коллекция состоит только из оригинальных вещей и ряда шедевров, которые являются очень редкими и ценными, — отметил Зелен. — Они знали, что искали. Единственное, что я могу придумать, это что кто-то заказал её. Многие из украденных вещей настолько уникальны, что их невозможно продать. Наш мир тесен. Как только что-то из Бека или Оссендрехта всплывёт, об этом сразу станет известно».

По мнению директора другого музея на севере Брабанта, «это очень тревожно», и у каждого музея теперь есть свои заботы. Он также придерживается мнения, что кражи стали следствием заказа, сделанного богатым коллекционером, заключает The Guardian.