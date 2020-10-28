Мнение: Право на выбор. Как стать идейным антимасочником

28.10.2020, 22:40, Разное

Наблюдаю некий разброд и шатание во все еще многочисленных рядах борцов с индуцированной мировой истерией по поводу “пандемии чудовищного ковида”, а главное – понемногу нарастающую агрессивность так называемых “масочников”, то есть – сторонников официальной линии всемирного Роспотребнадзора: “маски и карантины везде, всегда, до дней последних донца!”

Увы, это всё ожидаемо: СТИХИЙНЫЙ, хотя и массовый, протест не может долго сопротивляться организованному и постоянно бьющему, как метроном, информационному давлению. Люди ведь почему у нас отказываются соблюдать запреты (которых понемногу становится все больше, как будто затягивается петля)? Ходить в масках и перчатках, не собираться, не веселиться, постоянно что-то там протирать санитайзером? Да потому что это непривычно, неудобно, это мешает, нарушает привычный ритм жизни, выбивает из колеи, а главное – в этом инстинктивно ощущается какое-то покушение на личные права и на свободу, то есть это выглядит унизительно…

Но именно что инстинктивно. Протест против “ковидных” ограничений по своей природе опирается на какие-то базовые вещи – эмоции и привычки, поэтому он глубок… но беспомощен идеологически. В нынешнем своем виде это ДЕТСКИЙ протест – “Не хочу!! Не буду!!” Но ребенок, во-первых, всегда очень зависимое существо, а главное – он не умеет себя ОБЪЯСНИТЬ… Чем всегда и пользуются взрослые, а точнее – родители, забивая своими “рациональными” доводами детское иррациональное.

Более того: детство большинства из нас – это опыт проигрыша. Всё детство – постоянная сдача наших детских “хотелок” и недовольств под давлением железного родительского “Надо!”, подкрепленного (особенно когда подключалась советская школа, целиком построенная на вдалбливании) занудным бубнежом на тему “почему надо” – потоком скучных, неприятных, но кажущихся неотразимыми доводов…

(меня, кстати, всегда поражало известное со времен совка “женское” определение “что такое зануда”: это, дескать, такой кавалер, которому “проще дать, чем объяснить, что ты его не хочешь”; я всегда думал – что ж это за странный способ ухаживания и почему он работает?! Почему женщина считает, что она обязана обосновывать свое нежелание?! И потом понял: эта бедняжка – жертва нашей невыносимо дидактической системы образования!)

Вот и в случае с масками, перчатками и прочими символами “новой нормальности” сторонники официально признанной коронаистерии совершенно не стесняются занимать родительскую позицию по отношению к “коронаскептикам”, коих как раз и обвиняют в полной “детскости” и неразумности их протеста. И ведь знают, подлецы, что бьют в слабое место! Очень часто, если наш протест идет от сердца, от души – мы больше всего боимся, что нас обвинят в том, что мы ведем себя “как неразумные дети”, не хотим “принимать во внимание все за и против”… Почему? Да потому что у каждого из нас есть опыт собственных детских протестов, и мы действительно в глубине души боимся, что СЕЙЧАС ведем себя так же! Это вбитый в детстве страх “вести себя нерационально”, “не по-взрослому”. Мы же взрослые!

Словом, рациональность – территория, на которой ребенок всегда по определению проигрывает взрослому, а точнее, Родителю; любой родитель это знает и всегда старается любым способом “вытянуть” ребенка на территорию “рацио” (или того, что он сам считает “рацио”). Ребенок этого боится и имеет свои способы борьбы – например, закрыть уши руками и на одной ноте орать “АААААААААААААА!!” Но дело в том, что если родителю удалось довести ребенка до такого состояния – это означает, что родитель выиграл, а ребенок проиграл. И оба это знают…

Я, как вы знаете, сам коронаскептик. И я еще и психолог. И мне больно видеть, как мои собратья, на этот раз обоего пола, постепенно, но неуклонно сдаются под давлением безотказного приема советских зануд – “объясни, почему не хочешь”.

Почему ты не хочешь носить маску? Ты что, умрешь от этого?

Почему ты не хочешь носить перчатки? Ты что, умрешь от этого?

Почему ты такой бездушный? Ты что, хочешь, чтобы бабушка умерла?

Почему ты такой нелояльный? Тебе что, трудно выполнить предписание?

Наконец, фирменное

Почему ты такой зануда? Почему ты твердишь о каких-то законах, когда речь о спасении жизней?

Прежде чем искать “правильные” ответы на эти вопросы (такие, которые будто бы позволят “переубедить родителя”), надо бы нам всем зарубить себе на носу: Ребенок НЕ МОЖЕТ “выиграть спор” у Родителя – по определению; диалог Родителя с Ребенком – это не научный спор для выяснения Истины, а поле боя, битва, в которой Ребенок должен проиграть одним из двух способов: или сорваться на скандал и “вынудить” Родителя применить к себе силовые меры – или покориться и отправиться выполнять указание, что-то недовольно (но тихо!) бурча себе под нос. Иных исходов не предусмотрено, причем ОБА (это важно) это знают.

То есть стихийный, “детский” протест всегда обречен. Его сначала “идеологически” забьют как бы “умными” и “авторитетными” доводами (в психологии это называется рационализация), а потом, уже морально подавленного и усомнившегося (“кто я такой? Родители ведь лучше знают!”) – скрутят. И тут не только стычки “антимасочников” с “масочниками” – это мы видим сейчас везде и в самых ранних формах. Сплошной стихийный протест! И везде – “родительское” от порицание властей и лоялистов.

В Хабаровске люди ходят уже три месяца: “как дети, ей-богу, что они ходят? Что за скандал – “отдайте губернатора?!” Суд разберется!”

В Белоруссии два месяца демонстрации: “детство какое-то – “не хотим Лукашенко!” а что взамен? А как без него? Вы подумали? То-то!”

На Украине люди бьются за русский язык: “Какой вам язык, что за детское желание? Хорошие дети учат то, что положено!”

И вот в России (да и во всем мире) “антимасочники”: “Да что за детский сад – хочу, не хочу?! Сказали носить – будете носить!”

Сила солому ломит. Деморализация и моральный надлом во всех перечисленных случаях будут только нарастать – “зануды” знают свое дело, более того, за ними – сила. В этом (а вовсе не в “силе доводов”) и состоит ключевое различие между Ребенком и Родителем. Ребенок слаб и зависим от родителя, и он САМ это знает, это – одна из аксиом его мира.

Поэтому всё у нас (и в Белоруссии, и на Украине, и во всем мире) так и будет катиться по наклонной, мы так и будем сдавать позицию за позицией (как сейчас – “ну ладно, маски еще туда-сюда, но перчатки – это уже беспредел!”) Выход только один, и он давно описан классиками психологии: в рамках классической “детско-родительской” схемы выхода из ситуации нет; чтобы выйти, надо изменить “рамку”. Или – подняться из “детской” во взрослую позицию.

В позицию Воли, а не Логики – если в терминах Афанасьева.

Позиция Ребенка: хочу – не хочу.

Позиция Родителя: правильно – неправильно.

Позиция Взрослого: у меня есть право выбора.

Самая редкая птица на просторах бывшего СНГ – право на выбор! Большевики целенаправленно занимались инфантилизацией населения, последовательно отучали его даже думать о политике и о своеволии – в итоге добились того, что для многих и сейчас, через 30 лет, непонятно: а как это – право на выбор?? Это что ж – каждый сам вправе выбирать, как ему себя вести??! Причем, боюсь, процент “не понимающих” весьма велик и среди масочников, и среди антимасочников.

Тем не менее единственно значимая позиция – позиция, с которой будут считаться – это позиция Взрослого. У нас должно быть право на выбор – на каком языке говорить, каких правителей ставить, какие меры предосторожности принимать. И скажу крамольную вещь: в конечном счете право на выбор важнее права на жизнь.

Право на выбор – это вовсе не призыв к “вседозволенности” (чем обычно любят стращать); взрослый признает право на выбор за собой и признаёт его за другими (в отличие от Родителя, который признает такое право ТОЛЬКО за собой и за такими, как он). Поэтому Взрослый всегда готов к диалогу, готов договариваться. Взрослый только к одному не готов – самого себя отдавать в рабство, то есть – лишаться своего права на выбор.

Тут еще важный момент: взрослое отношение к болезням не означает призыва их игнорировать; взрослый лишь уверен, что никакая болезнь не стоит того, чтобы превращать ВСЁ в стране или на планете в казарму или в чумной барак.

Детская реакция на призыв стать взрослым обычно такая: “Не, это все политика, мы политикой не занимаемся”.

Что тоже по-своему верно: ведь, поскольку взрослое поведение из области Воли, а не из области рассуждений – взрослым нельзя стать, только рассуждая. Чтобы вырасти из ребенка во взрослого, надо всего ничего – перестать быть слабым.

Но это единственный способ для Ребенка не проиграть. Единственный!

В этом и есть главная закавыка: ребенки наши не очень-то боятся проиграть; как мы отметили в самом начале – суть ребенка в том, что он привык проигрывать.