 

Мнение: Борьба с Макроном

28.10.2020, 22:35, Разное

Борьба с зловредным Макроном в странах исламского мира.

Можно ожидать, что после этой истории с дипломатическими потугами Франции в исламском мире будет покончено.

И еще вот это видео https://twitter.com/517design/status/1321432761907974144 рекомендую. Оно прекрасно.

PS, И да. "Шарли Ебдо" нарисовала очередную несмешную карикатуру на Эрдогана, а тот подал на "Шарли Ебдо" в суд.
В общем, ждем новых расстрелов и отрезанных голов. Во славу юмора.

Источник: Colonel Cassad



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