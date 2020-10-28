КСУ опубликовал решение об отмене части положений антикоррупционных законов

28.10.2020, 22:25, Новости дня

Конституционный Суд Украины 28 октября опубликовал решение о признании несоответствующей Основному закону уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование.

Согласно опубликованному решению (.pdf), суд признал неконституционными пункты 6,8 ч. 1 ст. 11, пункты 1, 2, 6–10-1, 12, 12-1 ч. 1, ч. 2–5 ст. 12, ч. 2 ст. 13, ч. 2 ст. 13-1, ст. 35, абзацы второй и третий ч. 1 ст. 47, ст. 48–51, ч. 2–3 ст. 52, ст. 65 закона Украины о предотвращении коррупции №1700-VII с изменениями от 14 октября 2014 года, а также ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Соответствующие нормы закона утратили силу с дня принятия решения, 27 октября.

Вышеуказанные статьи закона №1700-VII касаются полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

“Конституционный Суд считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленное неподание субъектом декларирования является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Негативные последствия для лица, привлеченного к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 Уголовного кодекса, непропорциональны вреду, который наступил или мог наступить вследствие таких деяний. Таким образом, приведенное выше свидетельствует, что законодатель не соблюдал принципов справедливости и пропорциональности как элементов принципа верховенства права, поэтому ст. 366-1 УКУ противоречит ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины”, – говорится в документе.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению, окончательным и не может быть обжаловано.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.

НАПК сообщило, что в связи с решением КСУ закрывает реестр электронных деклараций. Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию, пишет издание.