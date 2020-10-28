“Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы”. НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций после решения КСУ

28.10.2020, 22:25, Новости дня

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в 19.00 28 октября закрыло доступ к Единому реестру электронных деклараций во исполнение решения Конституционного Суда Украины от 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Государственные органы и общественность больше не будут иметь открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование, отметили в пресс-службе.

“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, – сказал глава агентства Александр Новиков.

Сейчас свободный доступ к Единому реестру деклараций закрыт, вход возможен только с электронным ключом.

Скриншот: portal.nazk.gov.ua

Кроме этого, закрыт раздел сайта “Сообщить о коррупции”.

“Во исполнение решения КСУ сообщения о коррупции больше не принимаются”, – говорится в сообщении.

Скриншот: nazk.gov.ua

НАПК заявляло, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с “вопиющими процессуальными нарушениями”.

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленное неподание субъектом декларирования является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.