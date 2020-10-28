В Киеве у станции метро автобус снес МАФ, есть погибший и пострадавшие

28.10.2020, 22:25, Новости дня

Сегодня возле станции метро “Выдубичи” в Киеве автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в полицию около 19.00.

На вызов выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

“По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия. Правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП”, – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация произошедшему.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3422619837793763

По данным портала “Киев Оперативный”, в результате ДТП погиб мужчина 1977 года рождения, двое женщин 1963 и 1979 года рождения получили травмы и были госпитализированы.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1123430944719657