Мнение: Бесконтактная касса, металлургическая романтика и зарплаты в Приморье

28.10.2020, 22:10, Разное

1. Многие покупатели до сих пор не понимают, что такое бесконтактные кассы, и зачем они нужны. Тёплые ламповые кассиры кажутся проще и привычнее. Тем не менее автоматические кассы бывают иногда весьма удобны. Вот что пишет читательница angelatriks:

https://olegmakarenko.ru/1984324.html?thread=772693316#t772693316

В моём городе, а это та ещё провинция, открылась бесконтактная касса. Полагаю, москвичей да петербуржцев этим не удивить, но я была в восторге. Конечно, такая касса – не технологический прорыв, технология прошлого века… Так вот про кассу. Я ей пользуюсь! Более того, ради бесконтактной кассы я готова пройти дополнительно ещё один квартал, потому что эта касса в разы удобнее, чем кассир и очередь. И на то есть следующие причины:

А. Можно аккуратно уложить все вещи в рюкзак. Обычно я езжу в магазин на велике или самокате, поэтому у меня за спиной городской рюкзак, пакеты я не беру. И очень важно аккуратно все уложить, чтобы вместилось как можно больше. На кассе это сделать бывает сложно из-за лимита времени – продавцы быстро все пробивают и товары летят в тележку. Времени нет. А удобные столики для покупок в моем магазине не такие уж и удобные + это всегда затраты по времени.

Б. Не приходится толкаться в очереди. В моем магазине 4 бесконтактные кассы. Пока что люди обходят их стороной, предпочитая кассиров. Поэтому там никогда нет очередей.

В. Бесконтактная касса не общается со мной. Вообще, я люблю поболтать. Но в большинстве случаев разговоры с кассирами сводятся к рекламному спаму. Мне предлагают оформить карту, собрать наклейки, купить товары по акции, спрашивают – нужен ли мне пакет, а ещё на кассе есть буклет с какими-то товара и так далее. Иногда это выводит из себя! Вот так и хочется рявкнуть на кассира чтобы тот заткнулся и просто пробил мне чек, но ведь кассир не виноват – ему дали указания, он обязан их исполнять. Да и вообще рявкать некрасиво. В итоге я сдерживаюсь. И все сдерживаются. И вот, обычная, классическая касса превращается в мини-стресс для каждого второго покупателя.

Г. Пробивая на бесконтактной кассе можно не снимать наушников, а я люблю и музыку, и свои аудио-книги, и подтягивать английский. (А ещё она не просит надеть приспущенную на подбородок маску, хотя обычно я всегда надеваю маску и всем советую).

Д. Пробив на бесконтактной кассе товар можно всегда подумать и убрать этот товар из списка, потому что, бывает, я набрала слишком много всякой фигни.

Кстати, касса бесконтактная запускалась не без скрипа. Вначале автоматы не желали работать. Затем ввели правила что если случайно пробивалась 2 товара, то нужен был кассир, который снимет этот товар своим штрих-кодом, кроме того, наблюдавшие за процессом девушки были очень навязчивы. На четвертый день кассы отрубились ВСЕ. Помнится, мимо проходила некая дама и, взглянув на закрытый отдел бесконтактный касс сказала “Ну как обычно, в России все через Ж”.

Но мы то с вами знаем, что это не в России все через ж, это просто некоторые русские не умеют правильно жаловаться. Оппозиционеры, которые делают себе имя критикуя ямы на дорогах уже давным-давно устарели со своей риторикой, государство постепенно вводит все более мощные рычаги для наказания нерадивых исполнителей, а бизнес ввёл такие рычаги уже давным-давно.

Я зашла на сайт компании, нашла обратную связь, как и предполагалось – компания обеспечила мне общение напрямую в московским офисом. Пожаловалась. Изложила суть максимально подробно. На следующий день из моего магазина (в моей провинции) мне позвонили и сказали, что всё исправят. Извинялись, просили в следующий раз не звонить в центральный офис (ага, ага) и обращаться напрямую к директору супермаркета.

А что до касс – мало того, что они заработали ВСЕ, так ещё и новые, более продвинутые аппараты поставили, которые ПИКАЮТ (уииии!!!) когда пробиваешь товар.

2. Мощные фотографии в инстаграме металлургического завода:

https://www.instagram.com/metalloinvest_official/

Особенно впечатляет вот эта. Аж захотелось перепройти «Масс Эффект»:

https://www.instagram.com/p/CGzHWIvF4Rr/

3. Читатель рассказывает в комментариях про зарплаты в Приморье:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/pochemu-demograficheskie-problemy-v-rossii-ne-reshaiutsia-5f93e06a46218d3c84339a77#comment_548874641

Денис Царегородцев:



…к примеру Находка или Большой Камень — достаточно провинциальные города? На верфь «Звезда» требуются бетонщики, зарплата — 300 тысяч рублей.



Вы не бетонщик? Тогда сварщики, при высокой квалификации — свыше 250 тысяч.



Вот, кстати, список непопулярных вакансий, с зарплатой, которая у нас на той же «Звезде» считается маленькой:



https://bolshoi-kamen.gorodrabot.ru/?cp=судостроительный+комплекс+звезда



Привет из провинциального Владивостока, где таксисты на наёмном авто имеют зарплату больше 70 тысяч рублей.