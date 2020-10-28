Мнение: Обстановка с КВИ На бумаге и на деле

28.10.2020, 21:55, Разное

Вот нам рассказывают везде, что пациенты с подтвержденным ковидом сразу на карантин отправляются, что больным на дом лекарства приносят.

За больничным никуда ходить не надо!

И даже любые проявления ОРВИ – сиди дома, больничный принесут, а то вдруг Ён, вирус новомодный.

Только вот далеко от Москвы ходить не надо.

Ближайшее Подмосковье.

Как я уже говорила, у товарища теща с тестем лечатся от коронавирусной инфекции. Пятую неделю.

В больницу их так и не взяли, мест нет, не шибко, мол, задыхаетесь.

Поражение легких 25 процентов, теща еще и диабетик.

Бесплатные лекарства получать в поликлинике, на дом никто не носит.

Дед пришел один, поскольку сначала было сказано, что и для жены дадут. Ан нет! Сама должна явиться!

Так и ходят. За бесплатными лекарствами. Он еще и продлевать больничный в поликлинику сам ходит.

Как все прекрасно на бумаге у нас!

Берегите себя и своих близких!