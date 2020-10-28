Мнение: Обстановка с КВИ На бумаге и на деле
28.10.2020, 21:55, Разное
Вот нам рассказывают везде, что пациенты с подтвержденным ковидом сразу на карантин отправляются, что больным на дом лекарства приносят.
За больничным никуда ходить не надо!
И даже любые проявления ОРВИ – сиди дома, больничный принесут, а то вдруг Ён, вирус новомодный.
Только вот далеко от Москвы ходить не надо.
Ближайшее Подмосковье.
Как я уже говорила, у товарища теща с тестем лечатся от коронавирусной инфекции. Пятую неделю.
В больницу их так и не взяли, мест нет, не шибко, мол, задыхаетесь.
Поражение легких 25 процентов, теща еще и диабетик.
Бесплатные лекарства получать в поликлинике, на дом никто не носит.
Дед пришел один, поскольку сначала было сказано, что и для жены дадут. Ан нет! Сама должна явиться!
Так и ходят. За бесплатными лекарствами. Он еще и продлевать больничный в поликлинику сам ходит.
Как все прекрасно на бумаге у нас!
Берегите себя и своих близких!
Источник: Достало
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