В РФ в сентябре выросли продажи иномарок с пробегом

28.10.2020, 21:45, Новости дня

В минувшем месяце на вторичном рынке машин в РФ продали около 356 тысяч новых автомобилей.

Вместе с тем в данном списке значатся исключительно иномарки, которые оказались более востребованными на 30,5% по сравнению с прошлым годом. Самыми распространенными у клиентов остаются автомобили известного бренда KIA, на который пришлись более 31,7 тысяч машин с приростом на 42%. Вторую строчку в рейтинге занимает японский автогигант Toyota с результатом 31,3 тысяч автомобилей.

На третьем месте оказались южнокорейские автомобили компании Hyundai, на которые приходятся 27 тысяч машин с увеличением продаж на 37%. В ТОП-5 самых продаваемых иномарок на вторичном рынке также вошли модели компаний Volkswagen и Nissan.