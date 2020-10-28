Объявлена стоимость нового поколения Toyota Mirai

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28.10.2020, 21:45, Новости дня

В Сети появились подробности о ценнике на водородный седан Toyota Mirai нового поколения.

Вместе с тем новинка имеет более высокий потенциал, чем в предшествующем исполнении. Для рынка Европы стоимость седана Toyota Mirai в базовой комплектации составит 63,9 тысяч евро, а в максимальной модификации ценник достигает 73,9 тысяч евро. В ноябре производитель намерен приступить к серийному выпуску водородных седанов Toyota Mirai.

Уже начиная с базовой комплектации применили увеличенный экран мультимедийного центра. Распознать модель можно по решетке радиатора, светодиодным фарам, а также другим опциям. По салону следует выделить подогрев сидений, трехзонный климат-контроль, панорамный люк, а также проекционный дисплей.



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