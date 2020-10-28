Рассекречены две новые модификации Porsche Cayenne

28.10.2020, 21:45, Новости дня

Немецкая компания Porsche официально представила новые версии гибридного кроссовера Porsche Cayenne для европейского рынка.

В скором времени поклонники паркетника смогут выбрать модификации E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid, которые отличаются производительностью и новыми опциями. Среди главных преимуществ модели указывают улучшенную батарею на 17,9 кВт-ч. В более упрощенной комплектации кроссовер получил под капотом 3-литровый бензиновый двигатель, а также электрическую установку с суммарной мощностью 462 л.с. В данной версии запас хода на электрической тяге составит 48 км.

В максимальном исполнении новая модель Turbo S E-Hybrid имеет 4-литровый двигатель и электромотор с суммарной мощностью 680 л.с. Улучшенный автомобиль может преодолеть на электротяге порядка 42 километров.