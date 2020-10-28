Минздрав запретил врачам давать несогласованную информацию по COVID-19

28.10.2020, 21:40, Разное



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По данным «Медузы», в пресс-службе Минздрава подтвердили подлинность указания, которое было отправлено в 167 федеральных подведомственных больниц. Источник в одном из медучреждении подтвердил, что врачи действительно получили этот документ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», – цитирует издание сообщение ведомства.

В официальном комментарии говорится, что указание было выпущено «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

В официальном комментарии ведомства, поступившем в «Медузу», говорится, что это было сделано «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

На своей странице в Facebook старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александра Архипова назвала решение чиновников «затыкающим рот в буквальном смысле».

«Подобные действия печально сопрягаются с нашими исследованиями о том, как преследуют за распространение слухов 81% протоколов за “фейки” (из 203 случаев) — это не за ковид-отрицание или псевдо-медицинские советы (которые реально могут быть опасны), а за утверждения, выражающие сомнение в легитимности властных институтов и правильности их решений», – отметила Архипова.

Эксперт привела данные исследований, согласно которым в 48% случаев фейковыми признаются утверждения о том, что власть скрывает или манипулирует информацией. Например о том, что в некой больнице есть неучтенные больные с коронавирусом, а реальное число умерших превышает официальные данные. В 17% случаев фейком считают информацию о скором закрытии города на карантин или возможном дефиците продуктов, в 16% – обвинение властей в невыполнении обязательств (нехватка СИЗ, тестов и т. п.)