Дома не сидится: 6 альтернативных направлений для шопинг-терапии

28.10.2020, 21:30, Разное

Еще до начала пандемии Booking.com провел исследование, которое показало, что 20% путешественников из России планировали посвятить шопингу хотя бы один день во время своих поездок в 2020 году. Но когда все мы внезапно оказались заперты в четырех стенах, наши повседневные образы изменились и подход к ним тоже – большинство людей сделали выбор в пользу удобных пижамных штанов и худи. Чтобы быть готовыми к возвращению нормальной жизни и нового модного сезона, можно начинать будить свое чувство стиля и менять пижаму на что-то стильное и вдохновляющее уже сейчас.



Согласно данным Booking.com, одной из самых заманчивых идей для путешествий стали городские поездки – они интересны 25% российским респондентам, которые желали окунуться в шум и суету мегаполисов после снятия последних ограничений. Вместо того, чтобы перечислять всем известные модные столицы, компания решила поделиться списком из шести альтернативных направлений, которые популярны среди шопоголиков и находятся в одних из самых стильных странах мира. Когда путешествия снова будут безопасными, эти места станут идеальными вариантами для тех, кому требуется шопинг-терапия.



Канны, Франция

Несмотря на то что многие известные бренды родом из Парижа, знатокам моды стоит задуматься о поездке в Канны. Этот живописный курорт на Лазурном берегу известен прежде всего благодаря международным кино- и арт-фестивалям, однако в Каннах найдутся занятия и для адептов стиля. На набережной Круазет вас ждут роскошные бутики, а на улице Антиб – магазины более демократичных, но не менее знаменитых брендов.

Где остановиться: недалеко от главных мест для шопинга, набережной Круазет и улицы Антиб, находится отель Verlaine. У каждого этажа этого необычного объекта размещения своя необычная тематика: джунгли, жемчуг и бабочки. Поскольку отель расположен в самом центре, от него можно дойти пешком до таких известных достопримечательностей, как Дворец фестивалей и конгрессов и казино Les Princes.



Абу-Даби, ОАЭ

Фанаты шопинга уже давно оккупировали Дубай, а мы предлагаем вам присмотреться к Абу-Даби. Этот город идеален для тех, кто следит за модой: здесь много бутиков с качественной одеждой, роскошных торговых комплексов и оживленных рынков. Чтобы посвятить весь день приятным покупкам, зайдите в один из множества торговых центров, например Abu Dhabi Mall, в котором вы найдете больше 200 магазинов, или Yas Mall, где их и вовсе больше 400. Если вам было бы интересно посмотреть на этническую одежду в арабском стиле, загляните на центральный и самый первый рынок Абу-Даби. Это традиционный базар на открытом воздухе, где можно купить антиквариат, духи, обувь ручной работы и восточные костюмы.

Где остановиться: отдохните на уникальной вилле Lazuli недалеко от центра Абу-Даби, которая прекрасно подойдет семье или большой компании друзей – в объекте размещения четыре спальни и столько же ванных комнат. Торговый центр Al Wahda и Лувр Абу-Даби находятся совсем рядом. Припарковавшись на бесплатной парковке после шопинга, вы сможете отдохнуть на террасе или в саду виллы. Удобный вариант для тех, кто путешествует на арендованной машине!



Гамбург, Германия

Модная столица Германии – это, безусловно, Берлин, но любителям ходить по магазинам стоит задуматься и о поездке в Гамбург. Пользователи Booking.com, которые были в этом городе, часто рекомендуют посетить с целью шопинга именно его. На главной торговой улице, Мёнкебергштрассе, вы найдете много универмагов, но если вас интересуют бутики, вам нужен район Пёсельдорф. Именно там начинали свою карьеру знаменитые дизайнеры одежды Жиль Зандер и Вольфганг Йооп. Квартал Каролиненфиртель оценят любители винтажа: на его узких улочках много необычных бутиков и секонд-хендов.

Где остановиться: апарт-отель Eric Vökel находится в самом сердце исторического центра Гамбурга, недалеко от Мёнкебергштрассе. Апартаменты сочетают в себе скандинавский и средиземноморский стили и оснащены всем необходимым, чтобы гости почувствовали домашнюю атмосферу вдали от дома. Поблизости, всего в нескольких минутах ходьбы, есть много кафе и ресторанов, а также мест для культурного отдыха.



Пусан, Южная Корея

Сеул – популярное направление среди шопоголиков, но не менее примечателен и Пусан, еще один шумный город в Южной Корее. В центре Пусана находится самый большой в мире универмаг Shinsegae, занимающий два здания общей площадью 510 000 квадратных метров. Это не только идеальное место для покупок, но и отличный развлекательный центр с традиционным корейским спа-салоном, крытым катком и кинотеатром с несколькими залами. За вдохновением и покупками можно также отправиться на оживленную площадь BIFF с множеством модных магазинов и развлекательных заведений.

Где остановиться: UH SUITE Landscape 2 – это красивый жилой дом с современно оформленными апартаментами. В них есть холодильник, телевизор с плоским экраном и бесплатные туалетно-косметические принадлежности – все, чтобы гости чувствовали себя как дома. Из окон апартаментов открывается прекрасный вид на море, поскольку объект размещения находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Хэундэ. Универмаг Shinsegae тоже находится рядом – в апартаменты удобно возвращаться после шопинга.



Богота, Колумбия

Богота, столица Колумбии, – настоящий рай для шопоголиков. Колумбия негласно признана самой стильной страной Латинской Америки, а Медельин – самым модным городом. Однако Богота может предложить гораздо больше, чем уличные рынки и сувенирные магазины – в городе есть огромное количество модных торговых центров. А если вы хотите почувствовать себя местным жителем, отправляйтесь на воскресный рынок в районе Усакен. Каждое воскресенье там продают множество интересных товаров, от роскошных ювелирных украшений до сумок ручной работы.

Где остановиться: отель B.O.G. расположен в популярном районе Зона Т, недалеко от торговых центров Andino и El Retiro – он идеально подойдет для путешественников, приехавших в город ради шопинга. Из окон номеров открывается панорамный вид на город и горы. Отель спроектировал португальский дизайнер Нини Андраде Сильва, который при оформлении здания вдохновлялся Музеем золота в Боготе. В отеле B.O.G. есть круглосуточная стойка регистрации, спа-центр и ресторан, где подают блюда местной и европейской кухни.



Брисбен, Австралия

Несмотря на то что австралийская мода в первую очередь ассоциируется с Сиднеем, где ежегодно проводится Неделя моды, одним из лучших направлений для шопинга в Австралии считается Брисбен. Обновить гардероб можно в Queen Street Mall, который находится в самом центре и предлагает свыше 700 магазинов. Путешественники, увлеченные винтажем, могут пройтись по улицам Гивен-Террас и Латроб-Террас в районе Паддингтон, на которых расположены многие местные бутики.

Где остановиться: апарт-отель Ivy Eve на юге Брисбена находится в получасе ходьбы от района Паддингтон и торгового центра Queen Street Mall. Во всех апартаментах, оформленных в современном стиле, есть балкон. Посвятите день шопингу и возвращайтесь в апарт-отель, чтобы отдохнуть. Здесь есть открытый панорамный бассейн с лежаками, спа-центр, тренажерный зал и кинотеатр на открытом воздухе.



Миссия Booking.com – делать путешествия доступными каждому, когда они снова станут безопасными. Для этого компания разработала предложения для путешественников, которые придутся по душе всем, кто мечтает об отдыхе. Предложения со скидками от 15% действуют при бронировании осеннего и зимнего отпуска заранее или в последний момент и распространяются на объекты размещения, куда бы вы ни поехали.