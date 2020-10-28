В РФ пересмотрят критерии оценки бедности

28.10.2020, 21:08, Новости дня

Вопрос об определении бедности в РФ будет пересмотрен, сказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Мы исходим из того, что прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности – этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас решаем этим законопроектом вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность», – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Пудов также предсказал рост медианной зарплаты после перехода на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Сегодня, когда мы говорим о выведении из серого сектора работников, которые не участвуют в формировании доходов в целом в стране, имеем в виду, что их зарплата не видна, – они ее на руки получают в конвертах, и в медиане она не учитывается. Мы как раз создаем инструмент, когда выведение из серого сектора этих людей будет генерить рост медианной заработной платы. То есть, появляется не только тот инструмент, который легализует их доходы, но влияющий на выход и на рост заработной платы», – цитирует Пудова ТАСС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что МРОТ при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12 тыс. 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – до 12 тыс. 702 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина заявила, что новая модель, по которой рассчитывается прожиточный минимум, в отличие от действующей, исключает риски снижения его величины.