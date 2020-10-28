Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии

28.10.2020, 21:08, Новости дня

Заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя неплохо, также поблагодарил киевлян за поддержку на местных выборах.

«Друзья! Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию. Повторный тест, который я сделал в понедельник, тоже, к сожалению, был положительным. Единственное из симптомов – что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально», – написал Кличко в Facebook.

На прошлой неделе Кличко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией и отправился на самоизоляцию, он добавил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.